Tim Härthe und die HSG Verden-Aller haben einen wichtigen Heimsieg gegen den SVGO Bremen gefeiert. (Björn Hake)

Verden. Die Niederlagenserie beenden und die Rote Laterne an den Gegner weiterreichen: Mit diesem Plan waren die Landesliga-Handballer der HSG Verden-Aller in das Heimspiel gegen den SVGO Bremen gegangen. Die Ziele wurden erreicht. Durch den 35:27 (15:11)-Erfolg haben die Männer aus der Domstadt die Abstiebsränge verlassen und die Sorgen beim Gegner größer werden lassen. „Das ganze Team hat funktioniert. Nutzen wir unsere Chance besser, dann hätte der Sieg auch noch deutlicher ausfallen können“, zeigte sich HSG-Trainer Sascha Kunze erleichtert. Als Elfter des Klassements weist die Sieben aus der Kreisstadt nun 4:10 Punkte auf.

Zunächst war es in der Aller-Weser-Halle bis zum 7:6 (14.) auch deshalb eine enge Partie, weil die Gastgeber bis zu diesem Zeitpunkt in Person von Juri Wolkow und Glenn Rades schon dreimal mit Siebenmetern gescheitert waren. Tim Härthe machte es besser: Er traf vom Strich zum 9:6. Die Führung gab die Kunze-Sieben fortan nicht wieder her. Die Gäste verkürzten noch einmal zum 10:9 (22.), danach wurde das Kellerduell von Verden bestimmt. Mitte der zweiten Halbzeit war der Vorsprung der Heimmannschaft auf neun Tore angewachsen – 27:18 (47.). Grundlage für den ungefährdeten Sieg sei eine gute Abwehrleistung gewesen, erklärte Kunze.

Allerdings ist der Abstand zu den Abstiegsplätzen für die HSG trotz des Sieges weiterhin alles andere als komfortabel. Gegenüber der HSG Stuhr und dem SVGO Bremen auf den Plätzen 13 und 14 hat Verden nur einen Punkt mehr auf dem Konto.