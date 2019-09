Ole Fastenau traf für Daverden achtmal in Oldenburg. (Björn Hake)

Oldenburg. Viele Hoffnungen auf etwas Zählbares hatte sich Ingo Ehlers nicht gemacht. Ging es für den TSV Daverden zum Saisonauftakt in der Handball-Verbandsliga Nordsee der Männer doch zum Titelanwärter TvdH Oldenburg. Mal schauen, was geht – so lautete das Motto vom Trainer der Gäste im Vorfeld der Partie. Was dann ging, war lange Zeit viel. Am Ende mussten die Grün-Weißen sich nach einer 20:16-Führung (35.) aber doch noch mit acht Toren Unterschied geschlagen geben. 37:29 (15:17) lautete das Resultat nach 60 Minuten aus Sicht der Gastgeber.

„Wir waren 35 Minuten lang sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft. Dann haben wir uns aber fünf ganz schlimme Minuten genommen“, bilanzierte Ingo Ehlers. Am Ende, schilderte der Trainer der Gäste, habe man sich auch von der Stimmung in der Halle beeindrucken lassen. Jannis Elfers hatte den TSV Daverden mit seinem Treffer zum 5:4 (9.) erstmals in Führung gebracht. In der Folge hielten die Gäste nicht nur mit, sondern sie bauten den Vorsprung noch vor der Halbzeit auf drei Tore aus. Erik Beuße hieß der Torschütze zum 16:13 (27.).

Es gibt auch positive Erkenntnisse

Nach dem 20:16 – erneut durch den erfahrenen Linkshänder Elfers – schien jedoch jemand den Stecker gezogen zu haben beim Aufsteiger aus dem Kreis Verden. Plötzlich lief bei den Grün-Weißen nichts mehr zusammen. Am Ende landete der TvdH Oldenburg über die Zwischenstände 22:20 (40.) und 33:25 (53.) doch noch einem ungefährdeten Sieg zum Auftakt.

„Wir machen es lange gut, sind dann aber vielleicht ein wenig zu grün hinter den Ohren“, konstatierte Ingo Ehlers. Beim ersten Auftritt des TSV Daverden in der Fremde trafen zwei ehemalige Morsumer am häufigsten für den Liga-Neuling: Erik Beuße erzielte acht Tore, Ole Fastenau sieben. Trotz der Niederlage, erläuterte Ingo Ehlers, habe er auch positive Erkenntnisse gewonnen. „Wir haben gesehen, dass wir auch mit einem Spitzenteam der Liga mithalten können, das sollte uns Mut für die kommenden Aufgaben machen.“ Im ersten Heimspiel geht es für den TSV am kommenden Sonnabend, 14. September, gegen den TSV Bremervörde.