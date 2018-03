Dana Wagner vergab einen Elfmeter kläglich, jedoch sollte sich dieser Fehlschuss nicht für den SV Holtebüttel rächen. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Zu Beginn der Saison sah es in der Fußball-Bezirksliga der Frauen danach aus, als sollte der TSV Bassen zu den Absteigern gehören. Nach zwei Spielen in der Rückserie ist nun alles anders: Die Mannschaft von Trainer Bastian Okrongli gehört zu den Aufstiegskandidaten. Die Grün-Roten kletterten nach ihrem Erfolg gegen den SV Dornbusch auf Rang zwei und würden, wäre die Saison vorbei, in die Relegation zur Landesliga gehen. Auch die Situation des SV Holtebüttel ist nach dem Sieg beim VSV Hedendorf-Neukloster günstig.

VSV Hedendorf-Neukloster - SV Holtebüttel 1:2 (1:1): „Zum Glück war mein Team heute von der ersten Minute an hellwach“, lobte SVH-Coach Marco Hamacher. Die Gastgeberinnen erwischten dennoch den besseren Start und führten nach zehn Minuten durch Corinna Melchien mit 1:0. Das Hamacher-Team zeigte sich aber unbeeindruckt und glich umgehend durch Lena Bahlmann per platziertem Flachschuss aus (12.). Kurz darauf hatte Bahlmann Pech, als der Ball bei ihrem Schuss gerade noch von der Torlinie geschlagen wurde. In Durchgang zwei spielten beide Teams mit offenem Visier, sodass es Chancen auf beiden Seiten gab. Eine davon nutzte die stark aufspielende Stina Allermann zum 2:1 für den SVH (51.), als sie sich gekonnt durchsetzte und den Ball unhaltbar ins kurze Eck schob.

Zehn Minuten vor dem Abpfiff versäumte es die Elf von Hamacher, alles klar zu machen. Tonia Hartmann wurde im Strafraum gefoult, und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Dana Wagner schoss den Ball aber dermaßen unplatziert, dass VSV-Torfrau Jennifer Berg ihn sogar festhalten konnte. Dieser Fehlschuss hätte sich fast gerächt, denn in der Nachspielzeit bekamen die Gastgeberinnen ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen. Sarah Bresagk soll das Foul begangen haben. „Ich habe keine Spielerin berührt“, sprach sie von einer Fehlentscheidung. Doch Hedendorf nutzte den Strafstoß ebenfalls nicht, Vanessa Saul setzte den Ball neben das Tor.

TSV Bassen - SV Dornbusch 4:2 (1:2): Anfangs sah es danach aus, als würden die Bassenerinnen die Weichen frühzeitig auf Sieg stellen. Schon in Minute acht nutzte Lena Troschka einen Pass von Lena Wilkens zur Führung. In der 17. Minute revanchierte sich Troschka, doch Wilkens traf freistehend aus Nahdistanz das leere Tor nicht. „Nach der vergebenen Chance wurden plötzlich die Vorgaben des Trainers nicht mehr umgesetzt, weshalb Dornbusch stärker wurde und durch Hanna König in der 19. Minute ausglich“, berichtete Bassens Frauen-Koordinator und Pressesprecher Uwe Norden. Beim 1:2 präsentierte sich Bassens Defensive leichtsinnig im Spielaufbau, was König mit einem Heber bestrafte.

In der Pause fand Coach Okrongli die richtigen Worte, um sein Team wieder in die Spur zu bringen. Wie verwandelt kam die Elf zurück auf den Platz und setzte den Gast nun unter Druck. Das trug erstmals Früchte, als Troschka zum 2:2 traf (52.), ein zweites Mal bereits zehn Minuten später. Wieder war Troschka die Schützin, die damit alle drei Bassener Treffer erzielte. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff durfte dann aber eine andere Spielerin ran: Maike Grünhagen war nach Pass von Marnie Dierßen für den 4:2-Endstand zuständig. „Der Erfolg ist aufgrund unserer Leistung von der 20. Minute bis zur Halbzeit als eine schwere Geburt zu bezeichnen“, resümierte Norden.