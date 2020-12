In Niedersachsen soll es weiterhin zwei getrennte Pokalrunden geben. (Björn Hake)

Seit der Saison 2018/2019 wird der NFV-Pokal zweigeteilt ausgetragen. Zum einen spielen die Amateure einen Sieger aus und zum anderen die niedersächsischen Dritt- und Regionalligisten. An diesem Modus will der Niedersächsische Fußballverband (NFV) auch in Zukunft festhalten. Dies wurde am vergangenen Sonnabend entschieden. Vor allem die Oberligisten befürworten den Modus. Nicht zufrieden mit dem Entschluss sind der Drittligist SV Meppen sowie die Regionalligisten TSV Havelse, SV Drochtersen/Assel, Lüneburger SK Hansa, SSV Jeddeloh, BSV Rehden und VfB Oldenburg. In einer gemeinsamen Pressemitteilung machen sie deutlich, dass sie aus verschiedenen Gründen gerne zum alten Modus zurückgekehrt wären. Bis zum Sommer 2018 traten die Dritt-, Regional- und Oberligisten sowie die vier Bezirkspokalsieger in einer gemeinsamen Pokalrunde an. Die beiden Finalisten qualifizierten sich für den DFB-Pokal.

Nun stellte der NFV nach Ansicht der genannten Klubs auf stur, weil er an dem aktuellen Modus festhalten will. „Unterklassige Vereine haben es in allen Pokalwettbewerben schwer, sich gegen höher spielende Vereine durchzusetzen. Aber dieses Klein-gegen-Groß ist ein Merkmal aller Pokalwettbewerbe und das haben alle Teilnehmer auch jahrelang so akzeptiert“, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem wirft Rigo Gooßen, Präsident der SV Drochtersen/Assel, dem NFV in dem Schreiben vor, „offensichtlich ein von vornherein abgekartetes Spiel“ gespielt zu haben. „Man wollte gar nichts ändern.“

Der NFV sieht es anders. „Die Fragen zum Modus sind durch die zuständigen Gremien gegangen und ergebnisoffen diskutiert worden. Es gehört zum sportlichen Miteinander, am Ende eines offenen Prozesses eine mehrheitliche Entscheidung auch zu akzeptieren. Es ist nachvollziehbar, dass am Ende eines solchen Prozesses nicht jeder zufrieden ist, aber niemand ist übergangen worden“, teilte der NFV auf Nachfrage mit.