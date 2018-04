Spielte den spielentscheidenden Pass in der 87. Minute auf Bekim Murati: Ottersbergs Egzon Prcani (rechts). (Hake)

Seevetal. Egzon Prcani spielt einen schönen Pass über 20 Meter auf Bekim Murati, der den Ball zunächst annimmt und ihn dann per Volleyschuss unter die Latte und rein ins Tor befördert. "Und dann Eskalation", beschrieb Mike Gabel die Szenerie. Es war der Siegtreffer zum 1:0 (0:0)-Erfolg des TSV Ottersberg beim TV Meckelfeld, der von den Spielern und Verantwortlichen frenetisch bejubelt wurde. "Auch im Bus", fügte der Sportliche Leiter an.

Derzeit befindet sich der TSV in der Fußball-Landesliga Lüneburg etwas im Schatten des Nachbarn aus Etelsen, aus tabellarischer und auch aus öffentlicher Sicht, feierte Etelsen doch nun seinen vierten Sieg in Folge. Doch auch die Wümmekicker pirschen sich immer näher an das rettende Ufer heran, können sie doch ebenfalls auf eine Serie von sieben Punkten aus drei Partien verweisen. "Wir gucken nicht nach links oder rechts, wir schauen nur auf uns", betonte Gabel.

Und das galt auch für die Partie beim TVM. Viel zu beachten hatten sie beim Gegner auch nicht, der nämlich laut Gabel nicht viel Interesse an Fußball zeigte. "Wir hatten 75 Prozent Ballbesitz, die haben sich nur hinten eingemauert und bereits ab der 35. Minute auf Zeit gespielt", schilderte Gabel. Dementsprechend mau war auch die Chancenstatistik der Gastgeber. Laut Gabel haben sie nur zweimal gefährlich aufs Tor des TSV geschossen, das aber sicher von Felix Mindermann behütet wurde.

Anders hingegen die Ottersberger, die nach 25 Minuten mit 1:0 hätten führen müssen. "Jan Hendrik Stubbmann hätte nach feinem Pass von Bekim Murati nur schießen müssen. Da er aber nicht mit links wollte, machte er einen Haken und verlor dann den Ball", schilderte Gabel. Ähnlich spielte sich eine Szene nach rund einer Stunde ab. Erneut war es Stubbmann, der komplett blank vergab. Im Anschluss musste er für Prcani weichen. "Wir hatten nicht das Gefühl, dass Jan es bei einer dritten Chance glücken würde", sagte Gabel.

Fehlentscheidung zweitrangig

Richtige Entscheidung mit Blick auf Prcanis entscheidenden Pass. Vor Muratis Tor in Minute 87 wurde der Torschütze noch von den Beinen geholt, ein Elfmeterpfiff bleib aber aus. "Wenn man am Ende gewinnt, ist das egal, aber das war ein klarer Strafstoß", betonte Gabel. Da am Ende die drei Punkte zu Buche standen, war dies zweitrangig. Genugtuung machte sich hingegen breit, auch weil der Plan mit dem Zeitspiel nicht aufging. Gabel: "Es ist legitim, aber das passiert, wenn man so spielt."