Einer von zwölf Spielern des TSV Ottersberg, die neben Coach Jan Fitschen ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben: Artur Janot. (Hake)

Ottersberg. Die Nachrichtenlage beim Fußball-Landesligisten TSV Ottersberg, sie ist in diesen Tagen eine negative. Die Mannschaft steht nach dem Abstieg im Jahr 2015 aus der Oberliga erneut vor dem Gang in eine tiefere Klasse. Aller Voraussicht nach werden die Wümmekicker in der Saison 2018/2019 als Bezirksligist geführt. Zwar besteht die Chance auf den Klassenerhalt noch, doch sie ist mehr theoretischer Natur (siehe Bericht auf dieser Seite).

Die Probleme sind vielseitig und vielschichtig, doch im Grunde sind die Ottersberger selbst schuld, sollten sie am Saisonende absteigen. Mangelhafte Chancenverwertung und reichlich individuelle Fehler führten zur misslichen Lage, die am vergangenen Spieltag mit dem 1:4 gegen Emmendorf ihren bisherigen Höhepunkt fand. Doch all den schlechten Nachrichten der vergangenen Wochen folgt nun eine positive: Der TSV Ottersberg wird auch in der kommenden Saison, egal in welcher Liga, vom jetzigen Coach Jan Fitschen betreut werden (siehe Interview auf dieser Seite).

Zwölf Spieler bleiben ligaunabhängig

Damit nicht genug der guten Nachrichten, auch eine Reihe von Spielern hat sich bereit erklärt, ligaunabhängig in der kommenden Spielzeit ein Wümmekicker zu sein. Ganze zwölf sagten Ja zum TSV Ottersberg: Luca Andresen, Jan Hendrik Stubbmann, Jannik Tölle, Lukas Klapp, Drilon Demaku, Patrick Küsel, Felix-Rolf Mindermann, Dominik Rosenbrock, Fabian Koch, Artur Janot, Roman Janot und auch Jan Schröder. „Endlich haben wir mal wieder etwas Positives zu berichten. Wir freuen uns sehr, dass Jan und die ganzen Spieler alle bleiben, das verschafft uns Mut“, betonte der Sportliche Leiter Mike Gabel.