Auch die neuen Spieler wie Daniel Throl (links) und Hyoungbin Park (Mitte) hinterließen bei Coach Fabrizio Muzzicato einen guten ersten Eindruck. (Björn Hake)

Uphusen. Dass sich im Winter der abgelaufenen Saison beim Fußball-Oberligisten TB Uphusen einiges verändert hat, ist hinreichend bekannt. Und der Umbau des Kaders, die Verpflichtung von zehn neuen Spielern, hat auch noch Auswirkungen auf die kommende Saison. Es sind somit Spätfolgen – und die sind positiver Art.

Der TBU hat mit seiner Vorbereitung begonnen und einmal mehr stand zu Beginn der Shuttle-Run-Test an. Mit ihm überprüft das Trainerteam um Chef-Coach Fabrizio Muzzicato den Fitness-Zustand der Spieler. In der Vergangenheit verdunkelten sich die Gesichtszüge der zuständigen TBU-Coaches bei diesem Test. Zum Beispiel vor einem Jahr, als Benedetto Muzzicato noch Trainer war. Damals war Fabrizios Bruder nicht gänzlich zufrieden mit dem, was seine damaligen Mannen im Sommer in puncto Fitness getan hatten.

Nun gab erneut der Shuttle-run-Test Auskunft darüber. Bei dieser Übung gibt der Ton die Geschwindigkeit vor. Gestartet wird beim ersten Piepton, der von einer Audio-Datei erzeugt wird. Mit gemächlichen Tempo geht es zu einer knapp 20 Meter entfernten Linie. Beim nächsten Piepton müssen die Akteure an der Linie angekommen sein. Sind sie zu früh, müssen sie warten. Dann geht es zurück zum Startpunkt. Nach jeweils einer Minute erhöht sich die Geschwindigkeit, der Abstand der Pieptöne wird also kürzer. Die Audio-Datei sagt dies durch Level-Angaben an. Peu á peu steigt das Level, peu á peu steigen die Spieler aus. Der, der als Letzter noch läuft, ist der Älteste im Kader: Es ist Viktor Pekrul, der 35-jährige Zugang vom BSV Rehden.

Spieler mit guter Fitness

Das ausgerechnet der Älteste der Fitteste ist, sei aber keine Überraschung. "Das hatte ich mir bereits gedacht, er hat schon in Rehden immer alles in Grund und Boden gelaufen", erzählt Fabrizio Muzzicato. Seine Gesichtszüge erhellten sich im Gegensatz zu seinen Vorgängern nach dem Shuttle-Run-Test, denn die Ergebnisse sind "sehr gut ausgefallen, auch ein Zecke (Christian Ahlers-Ceglarek, Anm. d. Red.) ist als Keeper mit seinen 34 Jahren wirklich fit. Daran sieht man auch, dass die älteren Spieler ihre Aussage, dass sie ihre Plätze nicht einfach so hergeben werden, bestätigen wollen. Somit sind die jüngeren Spieler noch mehr gefordert." Positive Spätfolgen der Wintertransfers.

Einen guten Fitness-Zustand bescheinigt Muzzicato auch den weiteren neuen Spieler, wie Daniel Throl (FSV Langwedel-Völkersen), Hyoungbin Park (SV Werder Bremen III), Ricardo Marafona da Costa und Loris Menger (beide FC Eintracht Cuxhaven) und Justin Gericke, der den Sprung vom TSV Achim wagt. Ein weiterer Zugang ist allerdings bereits wieder weg: Badara Njie. Der 23-Jährige trug bereis 2015 und 2016 das TBU-Trikot, verabschiedete sich nun aber bereits wieder mit unbekanntem Ziel.

Somit sind es derzeit 18 Feldspieler und drei Keeper, die der TBU für die Saison 2018/2019 zur Verfügung hat. Auf dem Platz an der Lahofhalle, wo der TBU derzeit trainiert, tummelten sich aber noch ein paar mehr Akteure. Neben drei Gastspielern war das auch Leon Krämer, der vom TuS Komet Arsten aus der A-Junioren-Regionalliga zum TB Uphusen stoßen soll – noch ist aber keine endgültige Einigung mit Arsten erzielt worden.

Blitzturnier in Delmenhorst

Sie alle hinterlassen laut Fabrizio Muzzicato einen guten Eindruck. Doch aussagekräftig wird es erst in den Testspielen. Die erste Partie stand an diesem Mittwoch an. Der TBU traf im Rahmen der Badener Sportwoche auf den SSV Jeddeloh (1:4). Es folgt am Sonntag die Teilnahme am Blitzturnier des SV Tur Abdin Delmenhorst mit drei Spielen, unter anderem wartet der Klassenkonkurrent SV Atlas Delmenhorst. Am 11. Juli steht der nächste Test gegen einen Regionalligisten an, der BSV Rehden gastiert am Arenkamp. "Aber ich hätte am liebsten nur gegen höherklassige Gegner getestet", gesteht Muzzicato. Nach Rehden sind bis dato drei weitere Tests anberaumt: Es geht noch gegen den ESC Geestemünde (21. Juli), BSC Hastedt (25. Juli) und die SC Paderborn U21 (27. Juli).