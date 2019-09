Enes Acarbay kehrt beim TSV Ottersberg in den Kader zurück. In der Startelf wird er wahrscheinlich aber nicht stehen. (Björn Hake)

Landesliga Lüneburg: Jan Fitschen ist gerne vorbereitet – das kommende Wochenende bildet da keine Ausnahme. Über den nächsten Gegner VfL Güldenstern Stade hat er sich wieder bestens informiert. Mit dem FC Verden 04, der im August in Stade mit 4:1 gewann, gab es trotz des kurzen Weges jedoch keinen Kontakt. „Ich habe andere Quellen, jeder hat seine Spezies“, berichtet der Trainer des TSV Ottersberg. Fitschen warnt dabei vor allem vor der Geschwindigkeit der Stader. „Sie haben schnelle Außen. Da müssen wir höllisch aufpassen.“ Momentan kann sich aber auch die Defensivleistung des TSV sehen lassen. In den vergangenen zwei Begegnungen blieben die Wümmekicker ohne Gegentor, bestenfalls soll das ein drittes Mal hintereinander gelingen. „Es dem Gegner unheimlich schwer zu machen, ist die Basis“, sagt Fitschen, der auf die Vorwärtsverteidigung setzt. In den Kader kehrt Enes Acarbay zurück. Wahrscheinlich wird der Trainer aber die gleiche Startelf wie beim 2:0-Erfolg über den SV Teutonia Uelzen aufbieten.

Anpfiff: Sonnabend um 14.30 Uhr in Stade