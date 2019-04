Sottrum. Im letzten Saisonspiel der Tischtennis-Bezirksliga Rotenburg/Stade unterliegt der TV Sottrum dem neuen Meister vom VfL Fredenbeck mit 4:9. „Immerhin konnten wir die Niederlage im Rahmen halten“, erklärte Kapitän Michael Itzen, der sich über den Doppelerfolg von Jens Lüßen und Joachim Rosenbrock freuen konnte. Sie schlugen wie schon im Hinspiel das Spitzendoppel des VfL. In den Einzeln zogen die Gäste durch vier Siege am Stück schnell auf 6:1 davon. Erst der sehr gut aufgelegte Andre Milosch gewann sein Match in fünf Sätzen. Klaus Lüßen hingegen konnte bei einer 2:0-Satzführung einen Matchball nicht nutzen und verlor noch. Mit einem Viersatzerfolg über den starken Maik Reusner beendete Michael Itzen seine Saison. Anschließend holte Jens Lüßen den letzten Punktgewinn für sein Team. „Vor der Saison war nicht unbedingt davon auszugehen, dass wir so gut abschließen“, ist Michael Itzen mit Platz sechs im Endklassement sehr zufrieden.