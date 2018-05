Axel Sammrey blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. (Björn Hake)

Osterholz-Scharmbeck. Für den TV Oyten ist die Saison in der Fußball-Bezirksliga am Mittwochabend zu Ende gegangen – und das mit einem Erfolg. Der TVO siegte mit 4:1 (2:1) beim VSK Osterholz-Scharmbeck.

Trainer Axel Sammrey war mit dem positiven Erlebnis zum Kehraus natürlich einverstanden, doch nicht nur damit. „Ich bin mit unserer gesamten Saison zufrieden“, sagte er. „Von den letzten zehn Saisonspielen haben wir acht gewonnen und zwei unentschieden gespielt.“ Die Folge: Der TV Oyten ist in seiner zweiten Spielzeit nach dem Aufstieg nicht mehr vom dritten Tabellenplatz zu verdrängen. Zudem ist der TVO die fairste Mannschaft der Liga. „Das macht mich besonders stolz“, lobte Sammrey seine Elf, die beim VSK zunächst mit 0:1 in Rückstand geraten war. Noch vor der Pause drehten die Gäste durch Tore von Henrik Müller (43.) und Pascal Döpke (45.) die Partie. In Durchgang zwei stellten Arthur Bossert (63.) und Döpke (73.) den Endstand her.

Jetzt genießen die Oytener erst einmal die Sommerpause, bis Axel Sammrey am 2. Juli mit seinem Team in die Vorbereitung startet.