Egzon Prcani schoss den Ottersberger Siegtreffer. (Björn Hake)

Pennigbüttel. Am Ende ärgerte sich der gastgebende SV Komet Pennigbüttel, nicht doch wenigstens einen Punkt aus der Partie der Fußball-Bezirksliga gegen den TSV Ottersberg bekommen zu haben. Aber beim Schlusspfiff stand eben das 0:1 (0:1) auf der Anzeigetafel. „Letztlich hat heute für uns nur der Sieg gezählt“, sagte TSV-Trainer Jan Fitschen.

Der Gast machte in den ersten 45 Minuten deutlich, dass er die Begegnung klar gewinnen wollte. Doch wäre ein 20-Meter-Freistoß für Komet durch Vinzenz van Koll nicht direkt auf TSV-Keeper Felix Mindermann gezogen worden, wäre der Spielverlauf vielleicht ein anderer geworden (11.). Dem Druck, den Ottersberg aufbaute, vermochte Pennigbüttel nur bei schnellen Kontern zu begegnen – dann aber auch eben gefährlich. Tim Weinmann und Konstantinos Katsanos verstolperten jedoch eine dicke Chance (18.), Tim Weinmann beförderte den Ball nur neben das Tor (19.). Im Gegenzug setzte sich auf der rechten Seite Egzon Prcani durch, ließ eine wohl als Flanke gedachte Hereingabe folgen – doch der Ball senkte sich zum 0:1 hinter SV-Keeper Philip Bötjer ins linke obere Toreck (29.). Sekunden vor der Pause hätte Amed Fadika noch ausgleichen können, doch sein Kopfball ging Zentimeter über die Latte.

Nach dem Seitenwechsel stellte der SVP um und nahm so den TSV-Aufbauspielern weitgehend die Wirkung. Auch Ottersbergs torgefährlicher Jan Stubbmann blieb über weite Strecken ohne Chance und kam nur im letzten Spielabschnitt zu zwei Gelegenheiten (82./88.).

Andererseits erspielten sich die Gastgeber mehr Möglichkeiten, auch wenn es weiterhin an der Passgenauigkeit in die Spitze haperte. Mit dem Ausgleich gerechnet hatten eigentlich alle SV-Anhänger in der 55. Minute, als Marvin Eberhards allein auf Mindermann zueilte, aber bei gleich zwei Versuchen scheiterte. Die Abschlüsse von Fabian Kauf (60.) und Vinzenz van Koll (62.) waren etwas zu harmlos.

In den letzten zehn Minuten wechselte René Thiel von der Innenverteidigerposition in den Sturm, wurde auch einmal im Strafraum umgestoßen, doch Schiedsrichter Marvin Hauschild hatte kein Foul gesehen. Für Ottersberg vergab Kapitän Dominik Rosenbrock eine gute Chance (89.), für den SV verpasste Vinzenz van Koll den Ausgleich (90.+2).