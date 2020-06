Auch Volker Heinze bekommt 2020 keine DM-Spiele in Sottrum zu sehen. (Björn Hake)

Volker Heinze und seine Mitstreiter kennen sich bestens darin aus, Deutsche Meisterschaften im Prellball auszurichten. Schon mehrfach haben Heinze, Prellballchef beim TV Sottrum, und Co. solch ein Turnier auf die Beine gestellt. Auch in diesem Jahr sollte der Klub von der Wieste wieder Gastgeber einer DM sein. In Sottrum sollte die Prellball-Jugend ihre neuen deutschen Meister ermitteln. Ursprünglich sollte die DM am 18. und 19. April gespielt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte dieser Termin aber nicht gehalten werden.

Laut Heinze hatte der Deutsche Turnerbund (DTB) den Plan verfolgt, die DM am 12. und 13. September nachzuholen. Doch auch daraus wird nichts. „Der Deutsche Turnerbund hat so gut wie alle Bundesveranstaltungen aller angeschlossenen Sportarten bis zum 31. Dezember 2020 abgesagt. Und damit eben auch den geplanten Nachholtermin“, teilte Volker Heinze mit. Eine Sondergenehmigung werde es auf Anfrage nicht geben. Der DTB begründet seinen Entschluss auf seiner Internetseite: „Damit soll zum einem den Landesturnverbänden und ihren Untergliederungen die Möglichkeit gegeben werden, nach eigenem Ermessen auf der lokalen und regionalen Ebene Wettkämpfe unabhängig von Terminen auf der Bundesebene zu koordinieren und durchzuführen. Auf der jeweiligen Landesebene herrschen für alle Teilnehmenden vergleichbare Rahmenbedingungen und ermöglichen somit sportlich faire Wettkämpfe. Die Begrenzung der Wettkämpfe auf die lokale Ebene ist zudem ein Beitrag zur Eindämmung der Pandemie, da unter anderem das Reisen der Teilnehmenden durch das Bundesgebiet wegfällt.“

Beim TV Sottrum will man den Fokus nach der endgültigen Absage nun auf andere Dinge richten. „Wir machen einen dicken Haken hinter die geplante Ausrichtung und konzentrieren uns auf die Wiederaufnahme des Prellball-Sportbetriebes“, kündigte Volker Heinze an.