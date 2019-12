Isabel Skladny durfte sich über den Kreismeistertitel freuen. (Kako)

Baden. Erstmals hat der Turnkreis Verden Kreismeisterschaften im Gerätturnen ausgerichtet. Organisiert haben die Wettkämpfe Oberturnwartin Birgit Reinholz sowie das neue Fachwartteam, bestehend aus Ann-Kristin Bick, Anja Dingemans und Svenja Vieregge. Austragungsort war die Badener Lahofhalle. Und immerhin 26 Turnerinnen aus drei Vereinen waren der Einladung des Turnkreises gefolgt.

In der Lahofhalle wurden aber nicht nur die neuen Kreismeister in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen ermittelt. Die jeweils vier besten Turnerinnen jeder Klasse haben sich darüber hinaus das Ticket für die Bezirksmeisterschaften im kommenden Jahr gesichert. Das größte Teilnehmerfeld gab es in der Klasse WK12. In diesem Wettbewerb turnten gleich acht Sportlerinnen an vier verschiedenen Geräten um die Medaillen und die Tickets für die Bezirksmeisterschaften. Am Ende hatte Bao Vy Le (TSV Achim) die meisten Punkte gesammelt und stand ganz oben auf dem Podest. Erfolgreichster Verein waren die Gastgeber: Fünf erste Plätze gingen an den TV Baden. „Insgesamt haben aber alle Turnerinnen gute Leistungen gezeigt“, lobte Fachwartin Ann-Kristin Bick. Sie kündigte darüber hinaus an, dass es im kommenden Jahr eine Wiederholung der Kreismeisterschaften geben soll. Das Datum und der Austragungsort sind aber noch offen.

Folgende Turnerinnen haben sich bei der Premiere die Kreismeistertitel gesichert: Hannah Reinke (TV Baden), Bao Vy Le (TSV Achim), Jula Schäfer (TV Verden), Madita Bouwmann (TV Baden), Jenice Springer (TV Baden), Saskia Vieregge (TV Verden), Ronja Meinhardt (TV Baden) und Isabel Skladny (TV Baden).