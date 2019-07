Erstmals 10 000 Meter in einem Stadion und erstmals überhaupt an einem Hammerwurfwettbewerb teilgenommen – Das Abendsportfest in Delmenhorst hatte sowohl für den Oytener Abiel Hailu als auch für die Verdenerin Charlotte Nolte jeweils eine Premiere parat.

Nachdem Abiel Hailu eine Woche zuvor beim Bremer Brückenlauf als überlegener Sieger im Zehn-Kilometer-Straßenlauf mit 31:59 Minuten erstmals unter 32 Minuten geblieben war, lief er in Delmenhorst erstmals die 10 000-Meter-Strecke in einem Stadion. Und er überzeugte in 32:06,96 Minuten wieder mit einer starken Zeit. Im Rennen über alle Altersklassen bis zu M75 mit Überrundungen dominierte schon am Ende der ersten von insgesamt 25 Runden Sebastian Kohlwes. Der Sieger des Verdener Stadtlaufs gewann auch diesen Lauf und überquerte vor Hailu in 31:19,70 Minuten die Ziellinie. Hailu blieb mit seiner Zwischenzeit bei 5000 Meter (15:52 Minuten) nur um vier Sekunden über seiner Bestzeit aus 2018 und kann diese am kommenden Wochenende bei der Norddeutschen Meisterschaft in Hannover sicherlich verbessern.

Nach wenigen Trainingseinheiten trat die U14-Werferin Charlotte Nolte erstmals zu einem Hammerwurfwettbewerb an. Da der Wettkampf mit dem Drei-Kilogramm-Gerät nicht in ihrer Altersklasse angeboten wurde, startete sie bei der U18 und wurde mit 17,89 Metern Vierte. Zwar verpasste Nolte damit die Norm für die Landesmeisterschaft von 20 Metern, doch das Potenzial dazu bescheinigte ihr Helmut Behrmann, Sportwart der LG Kreis Verden.