Bewältigten den von Frank Rothenberger gebauten Parcours in Negernbötel fehlerfrei und zudem am schnellsten: Julie-Mynou Diederichsmeier und Pius. (Ute Goedecke)

Negernbötel. Der Turnierkalender der Springreiter ist um gleich zehn Wettkämpfe erweitert worden: die Nordic Jumping events. Diese beinhalten zehn Turniere unter besten Bedingungen, bei denen Pferde auf L- bis S*-Niveau an den Start gebracht werden können. Nun feierten die Nordic Jumping events Premiere in Negernbötel (Schleswig-Holstein). Die Siegerschleife und das dazugehörige Preisgeld wanderten in den Landkreis Verden. Denn Julie-Mynou Diederichsmeier vom RV Aller-Weser war im S*-Springen mit ihrem zwölfjährigen Westfalen Pius nicht zu schlagen.

Ziel der Veranstalter ist es, Springreitern aus dem gesamten Norden eine Plattform zu bieten, bei der der Sport im Fokus steht. Die zehn Termine der Nordic Jumping events werden jeweils dienstags und mittwochs stattfinden. So lassen sich die Turniere in Negernbötel fließend in den bestehenden Turnierkalender einplanen. Ausgeschrieben wird für Reiter aus allen Regionen. Wunsch der Veranstalter ist es, neben den Aktiven aus Schleswig-Holstein auch Reiter aus Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Dänemark und Schweden begrüßen zu dürfen. Neben Prüfungen für Profis werden dabei auch geschlossene Prüfungen für Amateure und jüngere Reiter angeboten.

Zu den Besonderheiten der Nordic Jumping events zählt die Einbindung verschiedener internationaler Parcoursbauer. Den Anfang machte nun mit Frank Rothenberger einer der ganz großen Namen im Parcoursbau. „Ich habe viele Turniere gesehen und muss sagen, was hier gegeben ist, sind sehr gute Bedingungen. Diese Anlage und das professionelle Team sind prädestiniert dafür, ein derartiges Turnier durchzuführen. Ich denke, die Nordic Jumping events haben eine ganz große Zukunft“, betonte Rothenberger.