Ob Dennis Janssen gegen Atlas in der Startelf steht, ist noch fraglich. (Hake)

Über mangelnde Motivation muss sich beim TB Uphusen keiner Gedanken machen, wenn der Gegner SV Atlas Delmenhorst heißt (Anpfiff: Sonnabend um 15 Uhr). Denn neben den möglichen drei Punkten in der Fußball-Oberliga Niedersachen wartet auf die Akteure ein Spiel vor reichlich Publikum. Die übliche Kulisse am Arenkamp mit 100 bis 200 Zuschauern dürfte auch diesmal bei Weitem übertroffen werden. Zudem bedeutet dieses Duell für zwei Uphuser, dass sie auf ihren Ex-Verein treffen: Dennis Janssen und Sebastian Kmiec. Beide brennen entsprechend auf das Spiel.

Doch das kann auch negative Auswirkungen haben, wie TBU-Coach Fabrizio Muzzicato in der vergangenen Saison gegen Atlas festgestellt hat. „Es kann auch kontraproduktiv sein, wenn man sich zu viel vornimmt. Wenn man unbedingt etwas Besonderes machen will, weil es gegen Atlas vor so vielen Zuschauern geht. Da war ich letzte Saison überrascht, weil es auch gestandene Spieler waren, die sich davon beeinflussen ließen.“ Ob der wiedergenesene Janssen in der ersten Elf auftauchen wird, lässt Muzzicato noch offen. Gleiches gilt für den in Delmenhorst wohnhaften Thomas Celik. „Beide sind Spieler, die von ihren Qualitäten her spielen müssten. Beide fehlten aber zuletzt, und ich bin mit der Mannschaft derzeit sehr zufrieden. Ich müsste daher für sie Platz schaffen“, betont Muzzicato, der diese Entscheidung erst kurzfristig treffen wird.