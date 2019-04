Jürgen Prütt sah eine weniger gute Leistung seines Teams. (Björn Hake)

Stuhr. Das hat es in dieser Saison der Handball-Landesliga so häufig nicht gegeben: Der TV Oyten hat ein schwaches Spiel abgeliefert. Das Team um Trainer Jürgen Prütt fand am Donnerstag während des Auswärtsauftritts bei der HSG Stuhr nicht so richtig in die Partie und unterlag folgerichtig mit 24:29 (10:13).

„Ich bin wirklich zufrieden. Die Mannschaft hat gut gespielt – sowohl im Angriff als auch in der Abwehr“, lobte Engelmann sein Team. Sein Gegenüber erkannte die Überlegenheit der Gastgeber an. „Wir können froh sein, dass wir nur mit fünf Toren Unterschied verloren haben“, stellte Prütt fest. Der Anfangsphase trauerte der Coach allerdings nach: „Als Stuhr in der sechsten Minute sein erstes Tor geworfen hat, hätten wir schon 4:0 oder 5:0 führen können. Wir haben uns aber zu viele Fehler geleistet“, stellte er mit Blick auf einige technische Mängel, aber auch Wurfpech im Angriffsspiel seiner Sieben fest. So lagen die Gäste eben nur mit 2:0 in Front, als sich Christoph Schneider nach einem Ballverlust des TVO durchtankte und den Tempogegenstoß zum ersten Stuhrer Tor abschloss. Zuvor hatten auch die Gastgeber die eine oder andere Fahrkarte geworfen.

Die Partie blieb allerdings bis in die zweite Halbzeit halbwegs offen. Stuhr führte in der 35. Minute mit 16:13. Danach zogen die Gastgeber mit einem 5:0-Lauf davon. 21:13 (41.), die Vorentscheidung – mindestens. Oyten fiel nicht mehr wirklich viel ein. „Uns hat die Tiefe im Spiel gefehlt. Dadurch konnten wir fast keinen Druck erzeugen“, nannte Prütt einen entscheidenden Grund für die Niederlage.

Weitere Informationen

HSG Stuhr - TV Oyten 29:24 (13:10)

TV Oyten: Metz, Meiners – Brandt (10), Blumenthal (3), Wrede (2/2), Zitnikov (2), Steinsträter (2), Wittrock (2), Lange (2), Tiller (1), Hassing, Vornholt, Blau

Siebenmeter: HSG Stuhr 4/3, TV Oyten 4/2

Zeitstrafen: HSG Stuhr 3, TV Oyten 3 THR