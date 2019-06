Ihr zweites Saisonspiel haben jetzt die Damen 30 des TC Verden in der Tennis-Landesliga absolviert. Und wie schon beim ersten Auftritt der laufenden Freiluftserie haben die Verdenerinnen auch nach dem zweiten Punktspiel einen Sieg bejubeln dürfen. Zu Hause bezwang der TC Verden den ESV Wolfenbüttel mit 4:2.

Allerdings profitierten die Gastgeberinnen davon, dass die Gäste aus Wolfenbüttel mit nur drei Spielerinnen angereist waren. Somit wurden ein Einzel sowie ein Doppel kampflos für den TC Verden gewertet. Die beiden weiteren Erfolge für den aktuellen Tabellenzweiten holten Martina Potratz-Reichmann und Stefanie Walter. Potratz-Reichmann besiegte ihre Gegnerin schnell in zwei Sätzen. Walter musste nach dem gewonnenen ersten Satz den zweiten Durchgang ihrer Kontrahentin überlassen. Im Matchtiebreak hatte Verdens Nummer drei aber die besseren Nerven und siegte mit 10:6.

In den Entscheidungssatz musste auch Marion Schilcher. Diesen verlor sie aber mit 8:10. Im einzigen Doppel, das in Verden gespielt wurde, spielte Schilcher an der Seite von Anja Sabelhaus. Nach zwei Sätzen mussten sie dem ESV-Duo zum Sieg gratulieren. Die Punkte für die Tabelle heimsten aber dennoch die Damen aus der Reiterstadt ein.