Bezirksliga Lüneburg 3: „Gefühlt“, sagt Trainer Daniel Mathies, „ist es die erste Begegnung der beiden Vereine überhaupt.“ Hierbei bezieht er sich auf das bevorstehende Duell zwischen seinem Team, dem TV Sottrum, und dem FC Hansa Schwanewede. Gemeinsam haben die beiden Mannschaften, dass sie in der vergangenen Saison von der Kreis- in die Bezirksliga aufgestiegen sind. Das wird sich laut Mathies auch auf dem Feld bemerkbar machen. „Beide werden auf Sieg spielen“, ist er sich sicher. Die Sottrumer wollen versuchen, die Defensive des Gegners unter Druck zu setzen. „Sie haben die meisten Gegentore kassiert und werden vermutlich nicht so sicher stehen“, analysiert Mathies. Allerdings kann er längst nicht aus dem Vollen schöpfen. Patrick Klee, Tobias Engel, Dennis Neufeld, Joshua Hüsing und Petrick Brillowski – die Liste der Ausfälle ist lang. Für Mathies ist das aber kein Grund zu hadern, im Gegenteil. „Die Qualität der Spieler ist bei uns eng aneinander, mit unserem großen Kader können wir das kompensieren.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Sottrum