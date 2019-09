Verdens Radif Alijan und Dominik Rosenbrock (v.l) vom TSV Ottersberg trennten sich am Ende mit einem 1:1. (Michael Galian)

Die Partie zwischen dem TSV Ottersberg und dem FC Verden 04 hat keinen Sieger hervorgebracht. Unter Flutlicht hieß es am Ende letztlich 1:1 (1:0). Glücklicher mit dem Remis durften die Verdener sein. Über weite Strecken des Spiels am Freitagabend gab nämlich Ottersberg den Ton an. Aus dieser Überlegenheit resultierte auch ein Treffer: Kurz vor der Pause verwandelte Enes Acarbay einen Elfmeter souverän zum 1:0 (41.), herausgeholt hatte diesen TSV-Offensivmann Marcel Brendel. In der zweiten Hälfte erhöhten die agilen Gastgeber den Druck. Insbesondere Bastian Falldorf war mit seinem Tempo kaum zu halten und beinahe hätte der Ottersberger Flügelspieler auch auf 2:0 gestellt. Sein Schuss in der 53. Minute landete aber nur am Aluminium. Elf Minuten später setzte dann Jan Hendrik Stubbmann zum Jubeln. Der Treffer von ihm wurde allerdings wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgepfiffen (64.). Dadurch blieben die Verdener im Spiel und tatsächlich kam der eigentlich harmlose Gast noch zum Ausgleich. In der 78. Minute köpfte Mirco Temp freistehend einen Freistoß zum schmeichelhaften 1:1 ein.