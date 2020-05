Freut sich bereits auf die kommende Saison: Regionstrainer Oliver Mutert, der auch selber noch am Punktspielbetrieb teilnimmt. (FOCKE STRANGMANN)

Die meisten Amateursportler fragen sich in diesen Zeiten der Corona-Pandemie: Kann die nächste Saison ausgetragen werden? Wenn ja, in welcher Form und wann? Während viele Sportler auf die Antworten zu diesen Fragen noch weiter warten müssen, haben die Tennisspieler nun bereits Gewissheit. Per Sondernewsletter informierte der Tennisverband Niedersachsen-Bremen die Vereine darüber, dass die Punktspielsaison durchgeführt wird. Nach Prüfung und Sondierung aller Optionen entschied das Gremium um TNB-Präsident Raik Packeiser, dass ein Wettspielbetrieb für Damen, Herren und Jugend möglich sei.

Vorerst ohne Doppel

Präsentiert wurde den Vereinen ein Fünf-Punkte-Plan. Demnach erklärt der Verband die Punktspielserie 2020 zur „Übergangssaison“. Absteiger wird es nicht geben und auch ein Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse im Jahr 2021 kommt nur zustande, wenn durch ein freiwilliges Zurückziehen einer Mannschaft ein Startplatz frei wird. Noch bis zum 1. Juni können Vereine Mannschaften kostenfrei vom diesjährigen Punktspielbetrieb abmelden. Bis dahin soll auch ein spezielles Hygienekonzept ausgearbeitet werden, welches vor Ort einzuhalten ist. Eine Besonderheit betrifft noch die Austragung von Doppeln während eines Punktspieles. Hierzu erfolgt bis spätestens 7. Juni eine Situationsanalyse. Dann wird final entschieden, ob mit oder ohne Doppel in die Punktspielserie gestartet wird. Nach derzeitigem Stand sind nur Einzel geplant, aber eine Änderung selbst im Laufe der Saison ist möglich und führt aus Sicht des Verbandes zu keiner Wettbewerbsverzerrung, da es sich ja um eine Übergangssaison handelt.

Oliver Mutert, Regionstrainer im Tennisverband Niedersachsen-Bremen und selbst Spieler in der Herren-40-Mannschaft des Verbandsligisten Nindorfer TC, freut sich über die positive Entscheidung: „Sicherlich muss man noch abwarten, ob Teams jetzt zurückziehen, aber ich glaube, die Vielzahl der Tennisspieler freut sich auf die Begegnungen. Natürlich wäre es schön, wenn Doppel ausgetragen werden dürften – vielleicht auch erst im Laufe der Saison. Denn gerade die Doppel machen ja noch einmal den besonderen Reiz eines Punktspieles aus.“