Erzielte in einer schwachen Partie gegen den FC Worpswede das Tor des Tages für den FSV Langwedel-Völkersen: Faruk Senci. (Hake)

Langwedel. Die Begriffe Abstiegskampf und Abstiegsduell sagen eigentlich schon alles. Es treten zwei Mannschaften gegeneinander an, die um den Klassenerhalt kämpfen. Schöner Fußball kann da in der Regel nicht erwartet werden. Und den gab es am Mittwochabend auch nicht in Langwedel zu sehen, wo der heimische FSV Langwedel-Völkersen den FC Worpswede zum Abstiegsduell in der Bezirksliga Lüneburg 3 empfing. Glücklich war FSV-Coach Dariusz Sztorc am Ende vor allem wegen der drei Punkte, die seine Mannschaft mit dem 1:0 (0:0)-Sieg einfuhr. Damit hatte der Heimtrainer immerhin einen Grund, glücklich zu sein. Sein Gegenüber, Worpswedes Coach Sven Vorburg hingegen keinen: "Wir steckten schon vorher in der Scheiße und nun noch tiefer."

Von Beginn an wussten beide Mannschaften nicht zu überzeugen. Für Vorburg waren seine Mannen "zu ängstlich im Angriff", für Sztorc lag es daran, dass seine Spieler "zu behäbig" agierten. Dementsprechend entwickelte sich Langweile-Fußball. So etwas wie eine Chance spielte sich in Minute 26 vor dem Gäste-Tor ab, doch zunächst geriet Daniel Throls Flanke zu lang und nach Pass in den Rückraum von Bastian Heimbruch standen sich Faruk Senci und Niclas Tiedemann im Weg. Es könnte darauf geschlossen werden, dass beide Defensivabteilungen einen guten Job gemacht hätten, indem sie konsequent verteidigten. Doch dem war nicht so. Schlicht und ergreifend bekamen beide Offensivabteilungen einfach nichts sonderlich schwierig zu verteidigendes zustande.

Gegen Ende der ersten Halbzeit trat zumindest etwas Besserung ein: Zunächst beschwerte sich Langwedel, weil ein Blocken gegen Daniel Throl – dieser hatte zuvor zwei Worpsweder aussteigen lassen und marschierte gen Tor – nicht geahndet wurde (40.). In Minute 45 durfte sich der FSV zunächst bei seinem Keeper Moritz Nientkewitz bedanken, der den 25-Meter-Schuss von Mario Bolduan zur Ecke abwehrte und danach auch bei Bolduan selbst, der in aussichtsreicher Position nach der anschließenden Ecke verzog.

Zu Beginn der zweiten Hälfte verfiel das Spiel wieder in seinen alten Trott. Wieder gab es keine Torraumszenen. Alles stand, alles wartete, alles reagierte. Niemand agierte selbst. Es war ein typisches Spiel der Marke "Wer das erste Tor schießt, der gewinnt es auch". Und das hatte auch Dariusz Sztorc bereits in der Halbzeitpause erahnt. "Ich sagte zu meinen Jungs in der Kabine: Wenn ihr ein Tor schießt, dann verlassen wir hier den Platz als Sieger." Und so kam es auch. Worpswede leistete sich einen kurzes Nickerchen in der Abwehr. Eine einfache, kleine Körpertäuschung genügte Daniel Throl, um sich mehrere Meter Raum auf der rechten Angriffsseite zu verschaffen. Mit einem flachen Querpass fand er am Fünfmeterraum Faruk Senci – 1:0 (63.).

Im Anschluss übernahmen die Gäste die Spielkontrolle, ohne dabei aber zwingend zu werden. In der Schlussphase bot sich dann aber doch noch eine große Chance. Im Sechzehner ließ sich Langwedels Jan-Ole Post leichtfertig den Ball abnehmen. Worpswedes Felix Ambrosi wusste daraus aber kein Kapital zu schlagen. Am Ende waren sich beide Coaches einig. Sztorc: "Ein ganz schwaches Spiel. Der Glücklichere hat gewonnen." Vorburg: "Das war gar nichts, Langwedel war einfach effektiver."