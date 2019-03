Insbesondere in der Luft eine Macht: Ottersbergs David Airich (grünes Trikot) markierte gegen Heeslingen II die Treffer zum 1:0 und 2:0. (Björn Hake)

Ottersberg. Der TSV Ottersberg bleibt in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 auf Kurs – und das ist derzeit ein eindrucksvoller. Erst ein Gegentor kassierten die Wümmekicker in diesem Jahr in sechs Spielen. Die vergangenen fünf spielten sie zu null, nun auch gegen den Heeslinger SC II. Den Tabellenvierten bezwang der Ligaprimus in souveräner Manier mit 3:0 (0:0).

„Das war ein sehr, sehr guter Auftritt. Wir hatten eine gute Struktur und haben Heeslingen keine wirkliche Torchance gelassen“, freute sich TSV-Coach Jan Fitschen. Das Einzige, was er in Hälfte eins zu bemängeln hatte, war die Chancenverwertung. „Wir hätten eigentlich 2:0 oder so führen müssen.“ Doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Noch nicht mal, als er schon auf ihr lag: In Minute 20 trat Dominik Rosenbrock über den Ball.

Doch seit dem Winter haben die Ottersberger David Airich in ihren Reihen. Er war es, der in der 63. Minute nach Flanke von Jan Schröder am zweiten Pfosten goldrichtig stand. In Minute 73 sah in sein Coach in der „gefühlten vierten Etage“, als Airich per Kopf das 2:0 markierte. „Das ist dieser Qualitätsspieler, den du brauchst, wenn du Höheres erreichen willst“, betonte Fitschen. Mit diesem Treffer war die Partie entscheiden. Im weiteren Verlauf versäumte es der TSV, vielversprechende Konter auszuspielen. Erst in Minute 88 fiel Treffer Nummer drei. Jan Schröder gewann einen Pressschlag gegen Heeslingens Keeper.

Damit nicht genug der Freude: Jan Fitschen konnte zudem vermelden, dass bereits acht Spieler – Rosenbrock, Patrick Küsel, Tobias Stripling, Samet Ögütcen, Jan Stubbmann, Leonard Belba, Bastian Falldorf, Egzon Prcani – sowie Physiotherapeutin Kathrin Schwolow ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben.