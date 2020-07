Raphael Weiß, Marlon Bayer, Carl Grohbrüg, Yara Peymann und Nele Schmidt (v. l.) waren glücklich, weil sie wieder ein Turnier spielen durften. (fr)

Nach der monatelangen Zwangspause durch die Corona-Pandemie durften die hiesigen Tennistalente nun einmal wieder bei der Turnierserie um den Orange Cup (Altersklasse U9) und den Green Cup (U10) an den Start gehen. Ausgetragen und bestens organisiert wurde das Turnier auf der Anlage des Bremer HC. Tolle Leistungen boten dabei auch viele Spielerinnen und Spieler aus dem Regionskader von Trainer Oliver Mutert, der die Matches an den Turniertagen beobachtete und seinen Schützlingen immer wieder aufmunternde Ratschläge gab.

„Es waren insgesamt tolle Turniertage mit einem reibungslosen Ablauf. Ein großes Lob an die Organisatoren. Sehr positiv war es, dass gleich 19 Kaderkinder am Wettbewerb teilgenommen haben. Einige Kids haben dann ja auch ganz vorne mitgespielt“, freute sich Oliver Mutert. Nur knapp verpasste Raphael Weiß (TV Bierden) den ganz großen Wurf: Im Hauptfeld der U10 behauptete sich Weiß in vielen engen Duellen und setzte sich unter anderem in einem hochklassigen Viertelfinale gegen seinen Trainingspartner Daan Kris Marinov-Spellmeyer (Ottersberger TC) durch. Im Endspiel kämpfte sich Raphael Weiß nach dem Verlust des ersten Satzes noch zurück ins Match und glich aus. Den dritten Satz musste er dann aber unglücklich mit 6:10 im Matchtiebreak abgeben. „Im Finale brauchte Raphael einige Zeit, um richtig reinzufinden. Dann aber war er voll da und im Entscheidungssatz fehlten nur Kleinigkeiten“, lobte Mutert. In der Nebenrunde spielte sich Marlon Bayer (TC Lilienthal) bis ins Endspiel vor, musste sich dort aber ebenfalls geschlagen geben. Miguel Becker (TV Lesum-Burgdamm) erreichte Platz drei.

Einen starken dritten Platz im Hauptfeld der U9 erkämpfte sich Carl Grohbrüg (TC BW Scheeßel). „Carl hat sein Halbfinale nach starker Leistung nur knapp verloren. Rückblickend betrachtet war das Match das vorgezogene Endspiel“, sagte Regionstrainer Oliver Mutert. Auch bei den Mädchen gab es Erfolge zu feiern. So gewann Nele Schmidt (TC Lilienthal) souverän die Konkurrenz der U9 und gab im Turnierverlauf dank ihrer offensiven Spielanlage lediglich einen Satz ab. In der Altersklasse der U10 spielte Yara Peymann (TC Völkersen) ein gutes Turnier. Sie unterlag erst im Halbfinale der Nebenrunde der späteren Siegerin und freute sich über einen guten dritten Platz. „In allen Altersklassen rücken die Teilnehmer immer weiter zusammen. Bei diesem Turnier waren eigentlich alle Favoriten am Start und es wurde schon ein beachtliches Niveau geboten. Das macht Lust auf die nächsten Turniere“, erklärte Oliver Mutert. Vom 7. bis 9. August findet dann ein weiteres Turnier der Serie in Bremen auf der Anlage des Club zur Vahr statt.