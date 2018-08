Baden. Es ist ein alter Spruch, der sich aber immer wieder bewahrheitet: Die zweite Saison nach einem Aufstieg ist immer die schwierigere. Für die Volleyballer des TV Baden II beginnt demnächst das zweite Jahr in der Oberliga. Ob es schwieriger wird als in der Serie 2017/2018, vermag Trainer Werner Kernebeck jetzt noch nicht zu beurteilen. Fest steht für den Coach bislang nur, dass er mit seinem Team einen besseren Start hinlegen möchte. „Wir haben anfangs doch viele Punkte liegen gelassen. Wir haben uns gesagt, dass wir das nicht wieder erleben wollen“, sagt der Trainer. Ein genaues Saisonziel will Kernebeck aber noch nicht formulieren. „Mitte der Saison werden wir sehen können, wohin die Reise gehen kann“, findet er.

Und bis es ernst wird, steht für die Zweitliga-Reserve auch noch viel Training auf dem Programm. „Jetzt geht es in der Vorbereitung ans Eingemachte. Wir werden den Streichelzoo jetzt verlassen“, sagt Werner Kernebeck schmunzelnd. Für die zweite Mannschaft des TV Baden stehen unter anderem noch ein Vorbereitungsturnier in Oldenburg und ein Trainingslager an. „Jetzt geht es für die Jungs darum, ihren Platz in der Mannschaft zu finden. Ich habe aber keine Bedenken, dass das jemandem nicht gelingt“, kündigt Kernebeck an. „Denn jeder Spieler ist motiviert.“ In den bisherigen Wochen der Vorbereitung hätten sie allesamt voll mitgezogen. Dabei sei nicht alles optimal gewesen. „Wegen der Hallensperrung war es nicht immer einfach“, sagt Kernebeck. „Wir sind aber froh, dass wir im Sommer viel machen konnten. Ich bin daher durchaus zufrieden mit dem Verlauf der letzten Wochen.“

Vor der Liga im Pokal

Den Start in den Ligabetrieb müssen die Badener auswärts bestreiten. Am 15. September geht die Reise zum Aufsteiger TG Wiesmoor. Die ersten Pflichtspiele der neuen Saison stehen aber schon zwei Wochen früher an. Denn in der Badener Lahofhalle wird am 2. September eines von drei Vorrundenturnieren um den Nordwestdeutschen Pokal ausgetragen. „Wenn wir da gewinnen, wäre das natürlich schön und wunderbar“, sagt Kernebeck.

Der Trainer hat schon einmal den Vorteil, dass er mit einer nahezu unveränderten Mannschaft in die neue Saison geht. Mit Niklas Anton und Alexander Pioßek haben nur zwei Spieler den TV Baden II verlassen. Neu im Team ist hingegen Lewin Probst. „Er spielte zuletzt für Bremen 1860“, sagt Werner Kernebeck.