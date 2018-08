Wurde für seinen Treffer zum 3:0 bejubelt: Etelsens Bastian Reiners (im Vordergrund). (Michael Braunschädel)

Etelsen. Beide Mannschaften hatten am vergangenen Spieltag Unentschieden gespielt, beide Trainer waren mit den Auftritten ihrer Mannen nicht zufrieden, für beide Teams galt es demnach, Wiedergutmachung zu betreiben. Die Coaches des TSV Etelsen sowie des MTV Riede wollten Reaktionen sehen. Und beide bekamen sie zu sehen, qualitativ hochwertige waren das nicht. Dennoch konnte Gerd Buttgereit am Ende zufriedener sein als sein Rieder Pendant. Denn die Schlossparkkicker waren im Derby mit 3:0 (2:0) siegreich.

Gerd Buttgereit sprach nach dem 1:1 gegen Ippensen davon, dass seine Spieler in der ersten Hälfte "eine Quote von hundert Prozent verlorener Zweikämpfe" hatten. In Heimspiel gegen Riede sah diese Quote frühzeitig deutlich positiver aus. Etelsen wirkte gewillt, Wiedergutmachung zu leisten und zeigte sich dabei schnell erfolgreich. Bereits nach drei Minuten durften die heimischen Fans, Spieler und Verantwortlichen jubeln: Jan-Luca Lange hatte aus der zweiten Reihe abgezogen und traf leicht abgefälscht ins Netz. "Wir haben direkt eine Reaktion gezeigt", hob Buttgereit positiv hervor.

Eine Reaktion seitens der Gäste blieb zunächst aus, der TSV Etelsen bestimmte das Geschehen auf dem Platz. Riedes Coach Stephan Hotzan hatte dafür aber Verständnis: "Etelsen ist nun mal ein anderes Kaliber. Zudem war das frühe 0:1 nicht gut für den Kopf." Und die Gastgeber bereiteten dem MTV weitere Kopfschmerzen. In Minute acht probierte es Kapitän Robert Littmann volley aus der zweiten Reihe nach einer zu kurz abgewehrten Ecke – zu zentral und damit kein Problem für Riedes Keeper Marcel Bremer. Etelsen war in dieser Phase einfach gedankenschneller, was insbesondere in Minute 20 deutlich wurde und auch Konsequenzen hatte. Micha Langreder antizipierte eine Kopfballabwehr der Rieder richtig und zugleich schneller als Luca-Philipp Johanningmeier. Daraus resultierte ein Freistoß für die Schlossparkkicker, der von Nico Meyer getreten wurde. Den Ball schickte er geradeaus auf das gegnerische Tor. Keeper Bremer rechnete damit, dass die Flanke unberührt bleibt. Doch Timo Schöning verlängerte den Ball per Kopf über Bremer hinweg ins Netz – 2:0.

In Minute 27 hätte Schöning beinahe auf 3:0 gestellt, doch er verpasste eine scharfe Hereingabe von Nico Kiesewetter knapp. Es folgte eine kurze Drangphase der Rieder, da Etelsen sich nun auch etwas fallen ließ. Zu einer echten Torchance kam es aber nicht. Coach Stephan Hotzan wusste auch warum: "Der Einsatz war vorhanden, aber wir haben uns zu viele technische Fehler geleistet. Wenn wir mal was gestalten hätten können, dann ging der Pass ins Aus oder der Ball versprang sechs Meter bei der Annahme." Stattdessen klatschte der Ball in Minute 34 nach einem Schuss von Littmann an den Pfosten. Einziger Rieder Lichtblick in Hälfte eins: Ein Freistoß von Kai Schumacher, der knapp sein Ziel verpasste (43.).

In Halbzeit zwei gesellten sich aber ein paar mehr Lichtblicke bei den Riedern hinzu. Zunächst traf Elias Witt den Ball nicht richtig (47.). Nach rund einer Stunde wurde ein Kopfballtor von Marc Lindenberg zurückgepfiffen. Doch das war es dann auch schon, viel mehr tat sich vor dem Etelser Kasten nicht. Gleiches galt auch für die andere Seite. Beide Teams boten nur noch einen müden Kick. Zwei Konter der Etelser in der Schlussphase waren noch die Höhepunkte. Den einen nutzte Bastian Reiners mit seinem Treffer zum 3:0 (87.). Trotz der mageren Fußballkost waren die Coaches am Ende nicht unzufrieden. "Wir haben es zwar nachher vernachlässigt, über die Außen zu spielen, aber das musst du auch mal so hinnehmen", resümierte Gerd Buttgereit grinsend mit der Gewissheit, drei Punkte eingesackt zu haben. Null Punkte aber ebenso gelassen war auch Stephan Hotzan: "In der zweiten Hälfte haben wir das besser gemacht, da fehlte uns nur das 1:2, dann wäre etwas möglich gewesen. Etelsen wirkte auch nicht mehr so spritzig. Dennoch ist es ein verdienter Sieg."