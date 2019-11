In einer spannenden Begegnung in der Vorrunde zur Oberliga mussten sich die B-Jugendhandballer der HSG Verden-Aller in eigener Halle der SG Börde Handball mit 22:23 (13:12) knapp geschlagen geben. „Unsere rechte Abwehrseite war das Manko“, ärgerte sich HSG-Coach Sven Klaasen über die unnötige Niederlage. Bis zum 7:7 (16.) waren die Tore abwechselnd gefallen. Im weiteren Verlauf machte der Nachwuchs aus der Kreisstadt bis zur Halbzeit dann einen zwischenzeitlichen 10:12-Rückstand wieder wett.

Im zweiten Abschnitt lag die HSG Verden-Aller beim 17:15 (35.) durch Conrad Meierhans zunächst mit zwei Treffern vorne. Zu frühe Abschlüsse, die eingangs erwähnten Abwehrschwächen sowie drei Zeitstrafen innerhalb von zwei Minuten brachten den Gegner danach zurück ins Spiel. Nach dem 21:21 (45.) legte die SG Börde Handball zwei Tore vor, den möglichen Ausgleich verhinderte der Torwart der Gäste. Kurz vor Schluss parierte er den letzten Wurf der Verdener. Mit der vierten Niederlage im fünften Spiel hat sich die HSG in eine kurze Pause verabschiedet. Weiter geht es am 23. November mit einem Heimspiel gegen den TSV Anderten.