Die Fußballplätze der Region mussten zuletzt einiges an Wasser aufnehmen. Spielausfälle sind daher nicht auszuschließen. (Tammo Ernst)

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Für die Fußballer bedeutet das auch immer, dass ihre angesetzten Spiele durchaus dem schlechten Wetter zum Opfer fallen können. Der Herbst 2019 hat die Gestalter der Spielpläne bisher noch nicht zur Verzweiflung gebracht. Es gab schon Jahre, in denen wesentlich mehr Partien abgesagt werden mussten. Am vergangenen Donnerstag hat es in der Region jedoch ordentlich geschüttet. Regen fiel auch am Freitagmittag vom Himmel. Die Austragung von so manchem Fußballspiel dürfte daher auf der Kippe stehen.

Bereits am Sonnabend (14 Uhr) soll in der Landesliga Lüneburg ein besonderes Spiel angepfiffen werden: Der Rotenburger SV empfängt den TSV Ottersberg zum Wümmederby. RSV-Trainer Tim Ebersbach rechnete aktuell nicht mit einer Spielabsage. „Wir haben die ganze Woche normal auf Rasen trainiert. Wir hatten regnerisch schon wesentlich schlimmere Wochen. Wir gehen davon aus, dass es geht und haben uns mit dem Thema Absage bisher auch noch nicht beschäftigt“, sagt Ebersbach. Liegt der Coach der Rotenburger mit seiner Einschätzung richtig, geht seine Elf als Favorit ins Derby. Der RSV geht das Duell immerhin als Tabellenzweiter an, während die Ottersberger in der Vorwoche gegen Westercelle (0:4) so gut wie alles falsch gemacht hätten. Besondere Würze würde dem Derby zudem die Personalie Timo Kanigowski verpassen. In der Vorsaison spielte er noch für den RSV, wechselte aber zum TSV Ottersberg.

Eine nicht allzu weite Fahrt steht auch für den FC Verden 04 an, sofern die Begegnung beim SV BW Bornreihe (Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr) denn ausgetragen wird. Bisher habe er von den Moorteufeln aber noch kein Signal erhalten, dass die Partie ausfalle, sagt Verdens Sportlicher Leiter Nicolas Brunken: „Wir hoffen mal, dass das Spiel ausgetragen wird. Wir haben ja bereits am 8. Dezember ein Nachholspiel.“ Auf ein weiteres würde der aktuelle Achte der Landesliga-Tabelle nur allzu gerne verzichten. Verzichten möchten die Verdener mit aller Macht auch auf eine Niederlage in Bornreihe. „Wenn wir das Spiel gewinnen, können wir beruhigt in die Winterpause gehen, weil wir dann definitiv nicht mehr auf einen Abstiegsplatz rutschen können“, rechnet Brunken vor.

TB Uphusen spielt wohl

Dieses Unheil kann dem TB Uphusen in der Oberliga Niedersachsen durchaus noch passieren. Mit einem Sieg beim Heeslinger SC (Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr) würde die Wahrscheinlichkeit des Abrutschens jedoch ein großes Stück geringer werden. Weil für Sonnabend gutes Wetter vorausgesagt ist, geht TBU-Coach Achim Hollerieth von einer Austragung des Derbys aus: „Noch habe ich aus Heeslingen nichts gehört. Aber wir haben uns ohnehin – unabhängig von einer möglichen Absage – intensiv auf das Spiel vorbereitet.“ Zuletzt siegte Uphusen mit 4:0 in Northeim. Beim HSC warte aber eine wesentlich schwierigere Aufgabe. „Allein schon wegen des Tabellenplatzes“, sagt Hollerieth. Derzeit steht Heeslingen auf Rang fünf.

Hoffnung beim TSV Etelsen

In der Bezirksliga Lüneburg 3 bereiten sich die zurzeit die beiden besten Teams der Liga auf einen Anpfiff ihrer Auswärtspartien vor. „Ich habe die Hoffnung, dass gespielt wird“, sagt Nils Goerdel, Trainer des Tabellenführers TSV Etelsen. Für den Liga-Primus steht die Begegnung beim Sechsten SV Ippensen auf dem Plan. Wie ernst sich die Etelser auf ihren Einsatz am Sonntag um 14 Uhr vorbereiten, zeigt die Organisation. „Um 11.45 Uhr fahren wir mit dem Bus am Sportplatz in Etelsen los“, meint Goerdel, der im Falle einer Austragung aber auf den privat verhinderten Luca-Simon Homann verzichten müsste.

Der Tabellenzweite TSV Bassen hätte ebenfalls nicht alle Fußballer zur Verfügung. Johannes Diezel, David Schymiczek und Kai Lennart Wessel sind für das Spiel beim Aufsteiger FC Hansa Schwanewede am Sonntag um 14 Uhr nicht einsatzfähig – an einer ambitionierten Zielsetzung der Bassener ändert das aber nichts. „Im letzten Auswärtsspiel 2019 wollen wir nochmal an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen“, betont TSV-Coach Uwe Bischoff. Wahrscheinlich gibt der Trainer eine andere Spielweise vor. „Bei den aktuellen Wetterbedingungen wird unser kontrolliertes Passspiel schwer, also stellen wir uns auf ein Kampfspiel ein.“

Ausgegangen werden darf außerdem von einem Anpfiff des Duells zwischen dem TV Sottrum und dem neuen Schlusslicht 1.FC Rot-Weiß Achim am Sonntag um 14 Uhr. „Wenn es jetzt nicht unverhofft eineinhalb Tage regnet, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Wir planen zu hundert Prozent, dass wir spielen“, erklärt TVS-Trainer Daniel Mathies. Optimistisch ist auch Emrah Tavan, Trainer des FSV Langwedel-Völkersen. „Ich gehe davon aus, dass das Wetter mitspielt. Wir stellen uns nicht auf eine Absage ein und werden bereit sein“, sagt Tavan im Hinblick auf das Heimspiel gegen die Oberliga-Reserve des Heeslinger SC (Sonntag, 14 Uhr).

Dagegen findet die Partie zwischen dem TSV Achim und dem SV Pennigbüttel, Sonntag um 14 Uhr, eher nicht statt. „Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es ausfällt. Unser Rasen ist wie eine heilige Kuh“, meint TSV-Coach Sven Zavelberg, der sich darüber mit dem Sportlichen Leiter Rüdiger Hilbers unterhalten hat. Ebenso kommt es wohl zur Absage der Partie SV Vorwärts Hülsen gegen VSK Osterholz-Scharmbeck, die am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen werden soll. SVV-Trainer Jan Twietmeyer berichtet: „Der Platz ist tief und durchgeweicht. Wenn wir da draufgehen, graben wir ihn um und haben dann in der Rückrunde einen fürchterlichen Platz zur Verfügung.“ Ohnehin nicht im Einsatz ist der MTV Riede: Der Fußball-Bezirksligist hat das Spiel gegen den FC Hambergen in weiser Voraussicht auf den 31. Oktober vorverlegt. Obgleich der 0:2-Niederlage eine clevere Entscheidung, so bleibt den Riedern die nervige Frage nach der Spielaustragung sowie ein potenzielles Nachholspiel erspart.