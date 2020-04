Seit dem Wochenende steht nun auch offiziell fest, dass die Saison in der Handball-Region beendet wird. (Jens Wolf/DPA)

Diese Entscheidung war keine große Überraschung mehr. Nachdem der Handball-Verband-Niedersachsen (HVN) die Saison 2019/2020 aufgrund der Corona-Krise am 8. April für beendet erklärt hatte, hat nun auch die Handball-Region Mitte Niedersachsen (HRMN) seine Teams aus der Warteschleife geholt. „Abpfiff ohne Nachspielzeit“ – mit dieser Überschrift wurde den Vereinen am Sonnabend auf der Homepage der Handball-Region das Ende der Saison mitgeteilt (wir berichteten). Zunächst war der Spielbetrieb bis zum 19. April ausgesetzt worden. Gleichzeitig verkündete Mario Wittenberg das Aus für den Tag der Handballjugend. „Aufgrund der derzeit unsicheren Situation muss das Turnier ein Jahr Pause machen“, teilte der stellvertretende Vorsitzende Jugend der Region mit. Die Traditionsveranstaltung wäre in diesem Jahr am 5. Juli in Rotenburg über die Bühne gegangen.

Die HRMN verfährt bei der Wertung der Saison wie der HVN. Sprich: Absteiger gibt es keine, Aufsteiger werden anhand der Quotientenregelung ermittelt. Auf diese Nachricht dürften besonders die Teams gewartet haben, die bei der Unterbrechung der Saison am 13. März um den Klassenerhalt bangen mussten. Zur Bewertung der Tabellen in den einzelnen Spielklassen werden demnach die bis zum Abbruch erspielten Punkte durch die Anzahl der Spiele geteilt. Nutznießer sind in der Landesklasse der Männer der TV Sottrum und die SG Achim/Baden III. Beide Teams, die tief im Tabellenkeller steckten, können nun für eine weitere Saison in der Landesklasse planen. Man würden jedoch allen Mannschaften, die die abgebrochene Saison auf einem Abstiegsplatz abgeschlossen haben dringend dazu raten, in der nächsten Spielzeit in der tieferen Spielklasse zu starten, teilt die HRMN mit. Die Region hofft in der Abstiegsfrage bei den Klubs auf eine realistische Einschätzung der eigenen Leistungsstärke. Da es aber kein Zwang ist, eine Liga tiefer zu gehen, werden die Staffeln wohl größer. Zum Ende der Saison 2020/21 sollen die Staffelgrößen durch entsprechend mehr Absteiger wieder angepasst werden.

Vorsprung ist denkbar knapp

Derweil kehren die Frauen des TSV Morsum nach zweijähriger Abstinenz in die Landesliga zurück. Den Platz des früheren Oberligisten in der Landesklasse wird in der kommenden Serie der TSV Daverden einnehmen. Die von Martin Eschkötter trainierten Grün-Weißen standen beim Abbruch der Saison in der Regionsoberliga auf Platz eins. 27 Pluspunkte hat die Eschkötter-Sieben in 15 Spielen geholt, die HSG Mittelweser/Eystrup kam in 14 Spielen auf 25 Zähler. Demnach hat Daverden den Quotienten 1,8. Und der Vorsprung auf die HSg könnte kaum knapper sein: Der Rivale aus dem Landkreis Nienburg kommt auf eine 1,78 und muss sich mit Rang zwei begnügen. Er hätte mit seiner Mannschaft gerne noch das Endspiel in eigener Halle gegen die HSG Mittelweser/Eystrup gespielt, versichert Martin Eschkötter.

Für Martin Eschkötter und den TSV Daverden geht es in der Landesklasse weiter. (Björn Hake)

Angesetzt war die Begegnung für den 21. März. Eschkötter bedauert noch heute, dass sein Team diese Partie nicht erleben durfte: „Es wäre eine Partie mit vielen Emotionen geworden. Entweder hätten wir oder Mittelweser uns nach dem Abpfiff in den Armen gelegen und den Aufstieg gefeiert.“ Dass der Verband eine Entscheidung getroffen hat, begrüßt Martin Eschkötter. „Wir hätten den Aufstieg schon lieber in der Halle gefeiert. Nun freue ich mich jedoch darauf, dass meine junge Mannschaft Erfahrungen in der höheren Liga sammeln darf.“ Fakt ist schon jetzt, dass auf den TSV Daverden die einzige Saison in der Landesklasse wartet. Denn nach der Spielzeit 2020/2021 soll die Liga eingestampft werden (wir berichteten).

Während der Quotienten-Abstand zwischen dem Ersten und dem Zweiten der Frauen-Regionsoberliga denkbar knapp ausfällt, stellt sich die Situation eine Liga höher deutlicher dar: Hinter Meister HC Bremen (30:2 Punkte/Quotient 1,87) ist der TSV Morsum auf Rang zwei eingelaufen. 1,59 lautet der Quotient der Crew von Trainer Timo Lütje. Der TuS Rotenburg (1,37) ist Dritter. Die Abschlusstabellen und insbesondere Meister und Aufsteiger würden allerdings erst dann offiziell feststehen, teilt die Region mit, wenn ein Rechtsgutachten des Deutschen Handball-Bundes (DHB) vorliegt. Die Handlungsanweisung von oberster Stelle wolle man abwarten. „Bevor dieses Papier nicht da ist, wird bei uns auch kein Sektkorken knallen“, betont Morsums Trainer Timo Lütje. Bei den Männern ist der TuS Rotenburg Doppelaufsteiger. Die Zweitvertretung des Männer-Oberligisten von der Wümme rückt als souveräner Meister der Regionsoberliga in die Landesklasse auf, die Dritte des TuS Rotenburg wiederum nimmt als Meister der Regionsliga den Platz der zweiten Mannschaft ein.

Dritter Ausfall in der Historie

Mit Bedauern hat sich die HRMN jedoch für Absage des Tag der Handballjugend entschieden. Erst zum dritten Mal in seiner Geschichte fällt das erstmals 1962 ausgetragene Turnier komplett aus. In den Jahren 1980 und 2014 war die Freiluft-Großveranstaltung aufgrund starker Regenfälle vor dem ersten Anpfiff abgesagt worden. Nach 2005, 2009 und 2013 wäre das Event, dem im Normalfall weit mehr als 1000 Aktive und Zuschauer beiwohnen, zum vierten Mal in seiner Historie in Rotenburg zu Gast gewesen. Ein endgültiges Aus soll es aber nicht geben. „Für 2021 planen wir wieder fest mit dem Tag der Handballjugend“, sagt Mario Wittenberg.