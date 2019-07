Wird RW Achim als Spielertrainer in die erste Pokalrunde gegen den SV Vorwärts Hülsen führen: Faruk Senci (links). (Björn Hake)

Der Pokal: Eigentlich sollte das ein attraktiver Wettbewerb sein. Packende K.o.-Spiele, nur der Sieg zählt, denn nur einer kommt weiter. Die Kleinen hoffen auf die Überraschung, die Großen fürchten die Blamage. Das alles gehört zur Natur des Pokals. Doch im Bezirk Lüneburg gilt das nur herzlich wenig für den Fußball-Bezirkspokal. Die Teams äußern Jahr für Jahr ihren Unmut über die Ansetzung in der Frühphase der Vorbereitungszeit. Doch das scheint eine regionale Problematik zu sein.

„Das ist schon komisch, denn das ist nur in Osterholz und Verden ein Problem“, weiß Jürgen Stebani, Vorsitzender des Bezirksspielauschusses, zu berichten. Aus den anderen Kreisen des Bezirks sei laut Stebani nichts oder nur wenig derartiges zu hören. Im Kreis Verden stößt die Ansetzung der ersten Runden aber weiterhin auf Unmut, wie etwa bei Uwe Bischoff. Der Coach des TSV Bassen wird am Mittwoch (Anpfiff: 19 Uhr) vom TV Oyten zur ersten Pokalrunde empfangen. Ein Derby, das aber nicht von zwei Mannschaften in Idealbesetzung bestritten wird. Oytens Coach Axel Sammrey klagt darüber, dass ihm der halbe Kader fehlt, und Ähnliches ist auch aus dem gegnerischen Lager zu vernehmen. „Das ist ein hervorragender Termin mitten in der Urlaubszeit und dazu noch auf einem Mittwoch“, kommentiert Uwe Bischoff die Spielansetzung mit reichlich Ironie. Der Grund: „Ich habe lediglich elf Spieler zur Verfügung. Eigentlich sollten wir gar nicht teilnehmen.“

Möglicher Verzicht

Die TuSG Ritterhude und Eintracht Cuxhaven haben es vorgemacht, sie verzichten auf den Pokal. Bischoff wusste nicht mal, dass das überhaupt möglich ist. Jürgen Stebani bestätigte es aber: „Das ist schon immer möglich mit entsprechenden Gründen.“ Ein solcher Grund könnte etwa ein angesetztes Trainingslager sein. „Warum sollten wir die Vereine zwingen“, betont Stebani diesbezüglich.

Die Grün-Roten und Bischoff nehmen die Partie aber auch gerne als Test mit und werden daher mit einer Mischung aus Erste-Herren- und Zweite-Herren-Spieler auflaufen. „Die Jungs planen ihren Urlaub schon außerhalb der Pflichtspiele. Die Pokalspiele könnten wenigstens sonntags stattfinden, dann gibt es zumindest das Problem mit der Arbeit bei einigen nicht“, betont Bischoff. Davon kann auch Fikret Karaca ein Liedchen singen. Der Sportliche Leiter des 1. FC Rot-Weiß Achim berichtet davon, dass am Mittwoch (Anpfiff: 19 Uhr in Achim) gegen den SV Vorwärts Hülsen in Runde eins gleich fünf Spieler Spätschicht haben. Wer von ihnen seine Schicht noch tauschen kann, das steht erst kurzfristig fest.

Auch Karaca betitelt die Ansetzung der ersten Runde als sehr früh und verweist darauf, dass die anstehende Bezirksliga-Saison im Fokus stehe, nicht die Pokalrunde. „Zudem wäre Verden der Gegner in der nächsten Runde, da ist die Wahrscheinlichkeit eh nicht groß, weit zu kommen.“ Heißt aber nicht, dass Achim die Partie herschenken wird. „Wir wollen natürlich gewinnen und Spiele gegen Verden sind immer schön“, betont Karaca. Gecoacht wird die Truppe am Mittwoch übrigens erneut von Faruk Senci als Spielertrainer. Die Achimer befinden sich weiterhin auf Trainersuche, sind aber guter Hoffnung, diese schon bald als beendet erklären zu können.

Beendet dürfte für den TSV Dörverden die Pokalrunde aller Wahrscheinlichkeit nach bereits am Mittwochabend sein, heißt der Gegner des Kreisligisten doch TSV Etelsen (Anpfiff: 19 Uhr in Dörverden). Und der Coach der Schlossparkkicker ist ein Verfechter der Pokalrunde. „Ich mag ihn als Wettbewerb, toll ist die frühe Ansetzung aber nicht. Jedoch kann ich den Verband auch verstehen“, gibt sich Nils Goerdel diplomatisch. Für ihn ist die erste Pokalrunde wie für viele andere Coaches ein weiterer Test für die anstehende Saison, den es aber zu gewinnen gilt.

Denn so ungern die ersten Termine für die Vereine auch sind, umso attraktiver wird der Lohn mit fortschreitender Dauer. Die Halbfinal-Verlierer bekommen 50 Liter Bier, der Final-Verlierer 80 Liter. Dem Gewinner des Bezirkspokals winkt gar die Prämie von 100 Litern Bier, 1000 Euro plus das Startrecht im Niedersachsenpokal und somit gleich ein weiterer Gewinn von 1300 bis 1500 Euro allein für die erste Runde. Somit ist der Bezirkspokal ein attraktiver Wettbewerb zu einer unattraktiven Zeit. Das ist auch Jürgen Stebani bekannt, erwidert aber: „Das ist keine Sturheit des Verbandes. Es wird immer das Für und Wider abgewogen. Und bei dieser Variante gibt es die wenigsten, die meckern.“