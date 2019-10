Bezirksliga Lüneburg 3: Fünf Spiele, fünf Pleiten mit 3:20 Toren. Beim MTV Riede läuft es derzeit gar nicht. Nach dem erfolgreichen Saisonstart ist die Truppe von Coach Marc Wurthmann im unteren Tabellendrittel angekommen. „Bei uns ist einfach der Wurm drin“, betonte Wurtmann zuletzt. Der scheint sich auch etwas beim TV Sottrum eingenistet zu haben: Kein Sieg in den vergangenen drei Spielen und zuletzt gegen den TSV Achim eine 3:1-Pausenführung verspielt und gar noch 3:4 verloren. Demnach gilt für beide Mannschaften im direkten Duell: Rehabilitation heißt das Ziel. Noch einen Tick nötiger haben die Sottrumer um Coach Daniel Mathies die Punkte, nehmen sie doch derzeit den Relegationsrang ein (neun Punkte). Mit einem Sieg in Riede würden sie diesen an den MTV abgeben, der sich direkt vor ihnen mit zehn Punkten auf Platz zwölf befindet. Einen direkten Vergleich kann keiner der Coaches für die Vorbereitung heranziehen, denn bisher sind die beiden Mannschaften in keinem Pflichtspiel aufeinandergetroffen.

Anpfiff: Sonnabend um 14 Uhr in Riede