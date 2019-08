22. August bis 2. September Freihand in München, 30. August bis 1. September Sommerbiathlon in St. Andreasberg, 4. bis 6. Oktober Kleinkaliber und Pistole in Hannover, 26. bis 27. Oktober Luftgewehr Auflage in Dortmund. Für die Schützen des KSV Achim und KSV Verden stehen in naher Zukunft reichlich Deutsche Meisterschaften an.

Für die DM in Dortmund Ende Oktober wurden nun Limitzahlen veröffentlicht: Senioren I 312,1 (289 Schützen), Seniorinnen I 310,5 (303), Senioren II 311,0 (248), Senioren III 311,4 (262), Seniorinnen III 309,1 (145), Senioren IV 309,8 (209), Senioren V 309,5 (225). Insgesamt werden in Dortmund, das der Höhepunkt des Jahres für viele sein wird, fast 1700 Schützen erwartet.

Bereits im August beginnt die DM in Hochbrück bei Garching (München) auf der Olympia-Schießanlage. Der Traum, auf der größten zivilen Schießanlage der Welt um die Deutsche Meisterschaft zu schießen, erfüllen sich zehn Sportschützen vom KSV Achim und vom KSV Verden.

Vor allem die jungen Sportler dürften beeindruckt sein, immerhin bietet die Luftdruckhalle 100 Ständen Platz, die Gewehrhalle 102 Stände und eine Länge von 50 Meter bis hin zur Wettkampflänge von 300 Metern. Für die Pistolenschützen stehen dort 40 Stände bereit. Hinzu kommen noch das Wurfscheibenareal und die Finalhalle. Bei den Wettkämpfen wird in Altersklasse sowie männlich und weiblich unterschieden. 515 Meistertitel werden dort in diesem Jahr vergeben.

Schäfer startet für Ottersberg

Vom KSV Verden gehen die jungen Sportschützen (Pistole) Timon Bothe, Jan Luca Karstedt, Yannik Steinkamp (alle SV Otersen), Luce Luttmann (SV Kreepen-Brammer) und Lynn Schwarze (SV Westen) an den Start. Vom KSV Achim nehmen die schon erfahrenen Philip Aranowski, Andreas Keune, Christian Oehns (alle Pistole / SV Achim) teil. Für die SGi Ottersberg tritt die mehrfache Deutsche Meisterin Heidrun Schäfer an.