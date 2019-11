Im Mannschaftsspringen konnten sich Christin Wascher aus Mecklenburg-Vorpommern und ihr Pferd Waltraud über einen dritten Platz freuen. (Björn Hake)

Das alljährliche Reit-Event des Pferdesportverbands Hannover (PSV Hannover) hat erneut viele Menschen nach Verden gelockt. Wie schon im Vorjahr durfte sich der Ausrichter der Jugend-Challenge über eine vierstellige Besucheranzahl freuen. „Wir hatten eine tolle Kulisse. Es waren circa 1500 bis 2000 Zuschauer da“, bilanzierte Tina Pantel, Pressesprecherin des PSV Hannover. Von Freitag bis Sonntag bekamen diese hochklassige Wettkämpfe von 250 Nachwuchsreitern aus ganz Deutschland zu sehen, Schauplätze dafür waren die Hannoversche Reit- und Fahrschule sowie die Niedersachsenhalle.

Mit einer besonderen Leistung fiel Alia Knack aus Baden-Württemberg auf. Mit ihrem Pferd Campari entschied sie nach 2017 auch 2019 das Finale der Großen Tour der Jugend-Challenge – ein S**-Springen – für sich. „Ein großer Erfolg, den sie mit demselben Pferd geschafft hat. Sie ist eine der besten Reiterinnen aus Süddeutschland“, berichtete Pantel. Die Siegerin äußerte sich nach dem Wettkampf gegen die bundesweite Konkurrenz natürlich glücklich über ihr Ergebnis, wie aus einer Pressemitteilung des PSV Hannover hervorgeht. „Die weite Anreise nach Verden hat sich gelohnt. Die Jungs vor mir waren ziemlich schnell, aber ich weiß, dass Campari im Stechen alles gibt und extrem schnell in den Wendungen ist“, sagte Knack. Letzten Endes ließ sie mit dem Zweiten Andreas Gutberlet und Dritten Lucas Wenz zwei Reiter aus Hessen hinter sich. Beste hannoversche Reiterin war Mylen Kruse mit Chaccmo auf Platz fünf. Wie Kruse verkaufte sich auch PSV-Reiter Joshua Herold mit Penny Ponti Pendi ordentlich. In der Kleinen Tour, einem Springen der Klasse S*, landete er auf Rang acht. Den ersten Platz sicherte sich hier Marvin Jüngel aus Sachsen. Mit Give it to me setzte er sich unter anderem gegen die härtesten Konkurrenten Johannes Brodhecker aus Hessen und Zoe Osterhoff aus Westfalen durch.

Weniger gut lief es für die beiden Teams des PSV Hannover im Mannschaftswettbewerb. In dem S*-Springen belegte der PSV Hannover II den zehnten Rang und der PSV Hannover I gar den elften und somit letzten Rang. „Leider hatten beide Mannschaften das Pech, dass jeweils ein Reiter gestürzt war“, begründete Pantel das Abschneiden. Glück und Pech, so sagte sie weiter, lägen eng beieinander. Noch im Vorjahr freuten sich die PSV-Teams über die Plätze zwei und vier. Bei der Jugend-Challenge 2019 holte sich die Mannschaft aus Schleswig-Holstein den ersten Rang, vor Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern.

Aus dem Landkreis Verden fielen zwei Reiterinnen positiv auf: Maja Schnakenberg vom RV Hülsen-Aller und Imke Stoll aus Kirchlinteln, die für den RV Kirchwalsede startet. Sie machten bei verschiedenen Dressurprüfungen auf sich aufmerksam. Das war beispielsweise beim Finale der Junioren Dressurreiter Klasse M** der Fall. Von 22 Teilnehmern sicherte sich Schnakenberg mit Nymphenburgs Disco Fox den fünften Rang, einen Platz vor Stoll mit ihrem Pferd Diodorus. Ähnliche Leistungen zeigten Schnakenberg und Stoll auch bei einer weiteren Dressurprüfung der Klasse M** am Sonntagmorgen. In einem Teilnehmerfeld mit 13 jungen Reitern bis 21 Jahren landete Schnakenberg auf Platz drei, vor Stoll auf Platz vier.

Harmonische Veranstaltung

Ein Höhepunkt bei der Jugend-Challenge waren auch wieder Ehrungen der besten Reiter, Fahrer und Voltigierer aus der Region. Zudem sorgte auch das Bundesnachwuchschampionat der Ponydressurreiter für tolle Momente. Insgesamt sprach Pantel von einem hohen Niveau, so hätten die Zuschauer großartigen Pferdesport geboten bekommen. Zufrieden war auch Klaus Oetjen, Vorsitzender des PSV Hannover. „Es war insgesamt eine sehr harmonische Jugend-Challenge in diesem Jahr mit super Stimmung rundherum.“