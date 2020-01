Reitet nicht mehr für den RRV Schwarme: Alexa Stais. (Björn Hake)

Die Mischung machts. So lautet die Redensart und sie lässt sich auch perfekt auf die Verdinale münzen. Das traditionelle Verdener Reitturnier, das nun bereits zum 45. Mal ausgetragen wird, besticht insbesondere durch seine Mischung aus Wettkampf, Zucht und Show – quasi ein Reitsport-Mix.

Los geht es mit dem viertägigen Turnier am Donnerstag. Dann steht unter anderem die erste Qualifikation für die Youngster Tour auf dem Programm. Auch Alexa Stais wird mit dabei sein, die für den Stall des Morsumers Hilmar Meyer reitet. Für ihren bisherigen Verein, den Reit- und Rennverein Schwarme, startet die Südafrikanerin hingegen nicht mehr. Fortan steigt sie für die Sportförderung Löwen Classics in den Sattel. Der Hintergrund ist ein einfacher, wie Hilmar Meyer erklärt: Das hat mit Sponsorenverträgen zu tun. Zudem ist Axel Milkau (Inhaber des Sportzentrums Löwen-Classics, Anm. d. Red.) seit Jahren ein sehr guter Freund von mir und ich bin dort auch als Trainer tätig. Daher fiel uns der Vereinswechsel sehr einfach.“ Alexa Stais werde aber trotz ihres Wechsels und trotz der großen Erfolge im vergangenen Jahr weiterhin auf den Turnieren der Region ihr Können präsentieren, versichert Hilmar Meyer. Damit wird sie bei der Verdinale nicht die Einzige sein. So steht mit Julie Mynou Diederichsmeier ebenfalls eine in 2019 sehr erfolgreiche Reiterin auf der Nennungsliste. Diederichsmeier ist nämlich amtierende Deutsche Meisterin. Viele weitere Reiter wollen den beiden die Siege bei den Prüfungen natürlich streitig machen.

Doch die Wettkämpfe bieten nicht den einzigen Unterhaltungswert in der Niedersachsenhalle. Im Fokus steht erneut der Showabend am Freitag sowie die Hengstvorführung des Landgestüts Celle am Sonntag.