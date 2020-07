Nadine Husenbeth will sich in Verden einen Finalplatz für den Nürnberger Burgpokal sichern. (Björn Hake)

Es sollte ein ganz besonderes Sommerturnier werden. Erstmals seit 2015 standen wieder die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde auf dem Programm. Doch mit Corona kam für die Reiterstadt auch eine spürbare Einschränkung im geplanten großen Pferdesportgeschehen. Lange Zeit war unklar, ob es zur gewohnten Zeit überhaupt eine Veranstaltung geben könnte. Während die prestigeträchtige WM vorerst auf Dezember verlegt wurde (wir berichteten), finden nun in der kommenden Woche, 4. bis 9. August, erst einmal die „Verdener Championate“ statt.

Sie stellen eine abgespeckte Version von „Verden International“ dar und konzentrieren sich auf nationaler Ebene zunächst auf drei renommierte Dressurserien sowie diverse Qualifikationsprüfungen für die Bundeschampionate der Reitpferde. Danach geht es, begrenzt auf das Zuchtgebiet, gleich weiter mit dem Hannoveraner Springpferdechampionat, das am 10. und 11. August ausgetragen wird.

Um Siege, Platzierungen und Weiterkommen in den entsprechenden Wettbewerben wird auf einem anderen Terrain als sonst geritten, nämlich ausschließlich auf dem hergerichteten Außengelände der früheren hannoverschen Reit- und Fahrschule. Es befindet sich nur einen Katzen-, oder besser Pferdesprung vom gewohnten Turnierareal Rennbahn entfernt auf der anderen Seite der Lindhooper Straße.

Vom sportlichen Stellenwert her gebührt vor allem den beiden Prüfungen im Rahmen des Nürnberger Burg-Pokals Aufmerksamkeit. Die 1992 ins Leben gerufene Turnierserie für sieben- bis neunjährige Dressurpferde gilt sogar weltweit als bedeutendste ihrer Art im Bereich der Nachwuchsförderung. Mit dem Sieg im Frankfurter Pokalfinale haben schon steile Karrieren begonnen. So auch die des 1993 geborenen Hannoveraners Bonaparte, mit dem Heike Kemmer (Winsen/Aller) 2001 gewann. Ihr gemeinsamer Weg führte weiter zu zweifachem Olympia-Gold in der Teamwertung: 2004 in Athen und 2008 in Peking, wo Kemmer/Bonaparte auch noch Einzel-Bronze holten.

Nadine Husenbeth am Start

In Verden besteht in diesem Jahr die fünfte von zwölf Möglichkeiten, einen der begehrten Finalplätze zu ergattern. Rund 30 Reiterinnen und Reiter wollen ihr Glück versuchen, darunter die auch international erfolgreiche Nadine Husenbeth (Sottrum/RC St. Georg zu Bremen), Kathleen Kröncke (Pinneberg), die 2018 als Jüngste aller Zeiten das Hamburger Dressur-Derby gewann, sowie die erst 13-jährige Rose Oatley aus dem schleswig-holsteinischen Trittau. Die Tochter der australischen Olympiareiterin Kristy Oatley wurde im vergangenen Jahr deutsche Meisterin der Pony-Dressurreiterinnen. Der Grand Prix Special wird am Sonnabend ausgetragen. Die ein Dutzend besten Paare qualifizieren sich am Freitag für den entscheidenden St. Georg Special am Sonntag.

Die Lücke zwischen Burg-Pokal und „großem“ Turniersport soll der Louisdor-Preis schließen. In dieser Prüfungsserie sind acht- bis zehnjährige Pferde startberechtigt, die behutsam an die schwerste Klasse herangeführt werden sollen. Für die dritte von sechs Qualifikationsetappen liegen bislang 24 Anmeldungen vor, unter anderem von Anabel Balkenhol (Münster), Olympia-Reiterin 2012 in London, und Leonie Bramall (Isernhagen), die 1992 in Barcelona und 1996 in Atlanta zum kanadischen Olympia-Aufgebot gehörte.

Lupenreine Amateure müssen hingegen die Teilnehmer des Almased-Cups sein, der für Sonnabend vorgesehen ist und in diesem Jahr ausschließlich in Verden auf dem Programm steht. Selbst Pferdewirte und Pferdewirtschaftsmeister bleiben außen vor. In der Prüfung Klasse S sind Pferde ab acht Jahren zugelassen.

Die „Verdener Championate“, die federführend von der pVerd-event GmbH in Kooperation mit dem Pferdesportverband Hannover veranstaltet werden, beginnen am Dienstag mit Reitpferdeprüfungen für Drei- und Vierjährige und werden am Mittwoch mit Qualifikationen zum Bundeschampionat der fünf- und sechsjährigen Dressurpferde fortgesetzt. Der dritte Turniertag ist dem gastgebenden Hannoveraner Verband vorbehalten. Bei der Herwart von der Decken-Schau kommen die rund 70 besten dreijährigen Stuten auf den Laufsteg, getrennt nach Dressur- und Springveranlagung. Am Freitag geht der Championatsreigen mit den Finals der vierjährigen Reitpferde weiter.

Die Zuschauerzahl pro Tag ist auf 450 begrenzt, der Eintritt frei. Einfach hingehen und gucken, ob noch ein Platz zu ergattern ist, hat aber aufgrund der strengen Corona-Vorschriften keinen Sinn. Wer direkt dabei sein möchte, muss sich vorab – und möglichst schnell – für jeden einzelnen Turniertag anmelden. Registrierungsformulare stehen unter www.verden-turnier.de zum Download bereit und sind an aheers@verden-turnier.de zu senden. Einlass erhält nur, wer eine Bestätigung der Registrierung vorweisen kann. Alternative zum „echten“ Turnierbesuch: ClipMyHorse.tv überträgt alle Prüfungen live.