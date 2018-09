Blickt zufrieden auf seine Teilnahme an der diesjährigen Deutschen Meisterschaft zurück: Tim Juschkat. (JU)

Garching-Hochbrück. Hochkarätiger Ausklang bei den Deutschen Schießsport-Meisterschaften in Garching-Hochbrück für Tim Juschkat vom Schützenverein Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt (Di-Do-Ho). Mit Rang acht beim 300-Meter-Großkaliber-Wettbewerb 3x20 und Platz neun in der Disziplin 3x40 Halbprogramm (HP) schoss er sich in die nationale Spitze. Zudem bedeuteten beide Ergebnisse Landesrekord im Nordwestdeutschen Schützenbund (NWDSB). Entsprechend zog Juschkat ein positives DM-Fazit: "Es hat einfach Spaß gemacht."

Juschkat gehörte zur Mannschaft des SV Stoppelmarkt aus Vechta, die mit dem Freigewehr (3x40 HP) mit 1583 Ringen Rang sechs erreichte und damit ebenfalls NWDSB-Rekord schoss. Zusammen mit dem Di-Do-Ho-Schützen bildeten Hubert Kühling (518/28.) und Burghard Rüffer (502/31.) das Trio, das im Vorjahr Bronze gewonnen hatte.

Für Tim Juschkat bedeuteten die 563 Ringe in der Königsdisziplin eine Steigerung um 14 Ringe gegenüber 3x20, das nur mit einem Standardgewehr geschossen werden darf. Beim Halbprogramm mit dem Freigewehr verpasste er trotz starker Leistung um ganze 15 Ringe den Bronzerang. Den Grundstein zum guten Resultat legte er im Kniend-Anschlag, in dem er elf Ringe draufpackte (Serien: 92/95). Er schoss ganz ruhig liegend (96/98) und ließ sich Zeit für den Stehend-Anschlag, in dem 92 und 90 Ringe zum Gesamtergebnis von 563 folgten. Ärgerlich war nur eine 7,7 in der zweiten Stehend-Serie.

Im Wettbewerb 3x20 kam Juschkat mit dem SV Stoppelmarkt (1517/7.) nicht am Verbands-Konkurrenten SV Schwarme (1555) vorbei, der mit Landesrekord den fünften Platz erreichte. Neben Juschkat, der fünf ärgerliche 9,9er-Werte aufwies, komplettierten auch hier Kühling (498/27.) und Rüffer (470/33.) das Team. Seniorenschütze Rolf Beneke vom SV Di-Do-Ho trat für die Schwarmer bei 3x20 an und war mit 531 Ringen Zweitbester des NWDSB. Ebenfalls für den Verein aus dem Landkreis Diepholz schossen Thomas Hansel (525/19.) und Felix Otten (499/26.).

Als dritte Disziplin im Großkaliberbereich hatte gleich zu Beginn des ersten Wettkampftages das Liegendschießen auf dem Programm gestanden, bei dem Schwarme Sechster mit 1750 Ringen wurde und Stoppelmarkt nur auf Platz 21 mit 1721 Ringen kam. Für Rüffer schoss Gerd Wilms als 19. der Herren-I-Einzelwertung 573 Ringe, wurde aber noch von Tim Juschkat (579/67. von 141 Teilnehmern) überboten. Dritter im Bunde war Kühling (569/101.). Rolf Beneke (578/70.), Felix Otten (588/25.) und Frank Thies (584/46.) bildeten das Schwarmer Trio.

Bedenken hatten die Schützen beim 3x20-Wettbewerb am Montagvormittag, als eine Stunde vor dem Start die Ziele noch im Morgennebel versunken waren. Pünktlich zum ersten Probeschuss herrschten aber gute Sichtbedingungen auf der ehemaligen Olympia-Schießanlage.