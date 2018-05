Vor Kurzem lief Mohamed Sibahi mit Oytens A-Jugend noch in der Bundesliga auf. Jetzt half er dem zweiten Team des TVO, das Landesliga-Ticket zu buchen. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Nach der Saison ist vor der Saison: Unter diesem Motto sind in diesen Wochen diverse Jugend-Handballteams der Region in den Relegationsrunden zu den Leistungsklassen der Verbände Bremen und Niedersachsen gefordert. Für die A-Jugend-Handballer des TV Oyten II und der SG Achim/Baden haben sich die Mühen gelohnt. Beide Teams waren in der zweiten Qualifikationsrunde zur Landesliga unterwegs – und das erfolgreich. Als jeweiliger Sieger ihrer Gruppen haben beide Teams einen Platz in der Landesliga sicher.

Insgesamt wird der Kreis Verden in der kommenden Spielzeit mit drei Teams auf Landesligaebene vertreten sein. Komplettiert wird das Trio durch die HSG Verden-Aller. Der Nachwuchs aus der Domstadt hatte als Vizemeister der Landesliga Ost einen Startplatz sicher.

Mühelos setzte sich der mit Spielern aus der ersten Mannschaft verstärkte TV Oyten II in der Pestalozzihalle durch. Nach einem 26:7 gegen den OT Bremen folgten weitere Siege gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen (20:8), die SG Adendorf/Scharnebeck (25:11) und den TuS Cäciliengroden (28:7). Ob der TVO den Platz in der Landesliga einnimmt, hängt noch am seidenen Faden. Kurz vor den Aufstiegsspielen hatten einige Spieler verlauten lassen, dass sie ihre Zukunft nicht bei den „Vampires“ sehen. In Oyten wird nun überlegt, ob die zweite Vertretung mit Spielern aus der B-Jugend ergänzt wird.

Ebenfalls ungeschlagen hat die SG Achim/Baden in Hannover-Misburg das Landesliga-Ticket gelöst. Für die von Max Schirmacher trainierte Sieben erwies sich der 18:15-Sieg im Auftaktspiel gegen die SG Immensen/Lehrte-Ost als Türöffner. Für den ersten Gegner der SG sollte es im Turnierverlauf die einzige Niederlage bleiben. Achims Nachwuchs gewann im weiteren Verlauf des Sonntages auch die Partien gegen die SG Misburg (12:10), den TV Jahn Schneverdingen (17:7) und die HSG Lachte-Lutter (18:10).