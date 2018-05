Die Frauen des TSV Bassen holten gegen den Heeslinger SC ein emis. (STRANGMANN)

Bassen. In der Fußball-Bezirksliga der Frauen reichte es für den TSV Bassen gegen den Heeslinger SC nur zu einem Unentschieden. Es war allerdings mehr drin als das 1:1 (1:1), da der SC wegen Personalnot nur mit elf Spielerinnen anreiste und wegen eines verletzungsbedingten Ausfalls sogar eine Stunde lang in Unterzahl spielen musste. Aber auch die Mannschaft von Bastian Okrongli war nicht üppig besetzt. Auf der Auswechselbank hatte lediglich Christine Finke Platz genommen, die für Torschützin Lena Wilkens in der 80. Minute eingewechselt wurde.

Die Gastgeberinnen begannen gut und besaßen schon in der zweiten Minute eine gute Gelegenheit durch Lena Wilkens, die aber mit einem Schuss ins kurze Eck an der Torfrau Sandra Bade scheiterte. Nur drei Minuten später kam Lena Troschka nicht an der Torhüterin des SC vorbei. Nach einer Viertelstunde fiel das 1:0 durch Wilkens, die nach langem Ball von Juliane Lindhorst traf. Direkt nach dem Treffer gab Heeslingen seine passive Spielweise auf. Nach einer halben Stunde fiel nach einem Fehler in der Bassener Hintermannschaft der Treffer zum 1:1 durch Mirka-Pauline Müller.

Nachdem die beiden Teams die Seiten gewechselt hatten, störte Heeslingen früh und versuchte, zum Erfolg zu kommen. Die Bassener Abwehr hatte mehrfach Probleme ein weiteres Gegentor zu vermeiden. „Wir haben mit Glück und Geschick Heeslingens Führungstor vermieden“, sagte TSV-Pressesprecher Uwe Norden. In der Schlussphase kamen die Grün-Roten durch Wilkens (72.) und Anna-Lena Lübkemann (74.).) sowie Lena Troschka, die mit einer Direktabnahme den Ball auf das Heeslinger Tor jagte (83.), zu guten Chancen. „Heeslingen hat sich den Punkt redlich verdient. Bei uns fehlte nach der Pause der letzte Wille, das Spiel zu entscheiden. Dies lag vor allem an unserer Unkonzentriertheit im Spielaufbau und bei der Chancenverwertung“, sagte Norden.