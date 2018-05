Andreas Kurgannikow (rotes Trikot) brachte die Zweite des TSV Achim im Vereinsderby zwar in Front, doch zum Sieg sollte es dennoch nicht genügen. (Hake)

Achim. Das Vereinsderby in der 1. Kreisklasse Verden zwischen der zweiten und der dritten Mannschaft des TSV Achim war bis zum Abpfiff hart umkämpft. Am Ende standen auf jeder Seite nur noch neun Feldspieler auf dem Platz, zudem strichen beide Fußball-Teams jeweils einen Punkt ein – 2:2 (1:1). Genutzt hat dieser jeweils gewonnene Zähler beiden Mannschaften. Die auf einem Abstiegsrang platzierte Zweite rückte dem rettenden Ufer bis auf drei Punkte heran. Die von Thomas Schuler trainierte Dritte kletterte um einen Rang in der Tabelle auf Position zehn.

Vor der Pause war es eine sehenswerte Begegnung: Beide Teams erarbeiteten sich Chancen und hätten zur Pause führen können. Es stand aber nach den Treffern von Andreas Kurgannikow (35.) für Achim II und Enes Yilmaz (44.) 1:1 beim Seitenwechsel. In Halbzeit zwei verschoss Erdal Yüksel für die Dritte einen Strafstoß, den Luca-David Glade verursacht hatte (50.). Nikolai Diwisch brachte die Zweite nach einer Stunde in Führung. Den letztlich gerechten 2:2-Ausgleichstreffer markierte Bassam Miry per Elfmeter (75.). Jeweils die Ampelkarte sahen Enrico Grüpmeier (48.) für die Dritte und Veli Bostan (83.) für die Zweite. Sowohl Grüpmeier, als auch Bostan hatten wiederholt gefoult.