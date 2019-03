Das war knapp: Die Tischtennis-Herren des TV Oyten, die in dieser Saison um den Klassenerhalt in der Landesliga zittern, haben hauchzart eine große Überraschung verpasst. Gegen das Spitzenteam vom MTV Brackel, das am vergangenen Wochenende sogar die Tabellenführung übernommen hat, setzte es für den TVO nach einem großen Kampf eine knappe 7:9-Niederlage.

Vor dem Heimspiel waren die personellen Voraussetzungen im Lager des TV Oyten alles andere als gut. Neben dem privat verhinderten Mannschaftsführer Frank Müller fiel am Spieltag krankheitsbedingt auch Arne Fichtner aus. Da kurzfristig kein Ersatz gefunden werden konnte, wurde Fichtner zwar auf dem Spielberichtsbogen geführt, drei Punkte wanderten somit jedoch kampflos auf das Konto der Gäste.

Zunächst sollten sich die Gastgeber von diesem Nachteil jedoch nicht entmutigen lassen. Denn ihnen gelang ein toller Start gegen die favorisierte Mannschaft aus Brackel. Neben einem klaren Dreisatzerfolg der beiden Feldt-Brüder Jonathan und Julius sprang aus den Doppeln noch ein weiterer Punktgewinn heraus, da auch Dirk Chamier von Gliszczynski und Daniel Glüß ihr Match klar mit 3:0 gewannen.

Auch in den Einzeln sollte es für die Gastgeber positiv weitergehen. Durch jeweilige Punkteteilungen in den Paarkreuzen verteidigten die Oytener Tischtennisspieler ihren knappen Vorsprung zunächst tapfer. Oliver Helming zeigte große kämpferische Qualitäten. Er lag nach dem dritten Satz bereits mit 1:2 im Rückstand, drehte die Begegnung dann aber noch. Julius Feldt (3:1) und Daniel Glüß (3:2) schlossen die erste Einzelrunde ebenfalls positiv ab.

Mit zwei Erfolgen im oberen Paarkreuz gingen anschließend jedoch erstmals die Gäste in Führung. Anschließend bestätigten Julius Feldt und Daniel Glüß ihre gute Form. Beide gewannen ihre Spiele in vier Sätzen und hielten ihr Team somit im Spiel. Ein Remis gegen den Spitzenreiter war noch möglich: Bei einem 7:8-Rückstand musste im Schlussdoppel aber ein Erfolg her, um noch das Unentschieden zu erreichen. Gegen das Spitzendoppel des MTV Brackel – die Paarung Anton Anton/Hubertus Becker wurde in 15 Saisonspielen erst einmal bezwungen – blieben Jonathan und Julius Feldt jedoch chancenlos.

„Schade, dass Arne Fichtner so kurzfristig ausfiel. Mit ihm hätten wir sicherlich mindestens einen Punkt in Oyten behalten. Nun müssen wir am Wochenende beim Schlusslicht in Uelzen gewinnen, um im Kampf um den Klassenerhalt dabei zubleiben“, berichtete Kapitän Frank Müller. Die Lücke zu Rang sieben, der am Saisonende den direkten Klassenerhalt bedeuten würde, beträgt momentan zwei Zähler. Jedoch hat der TVO bereits vier Partien mehr bestritten als der Siebte, SV Werder Bremen II.