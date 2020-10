„Das Team hat das in den letzten Wochen sehr gut gemacht. Als Aufsteiger nach fünf Spielen neun Punkte zu besitzen ist schon sehr ordentlich. Diese Auftritte machen Hoffnung auf mehr“, sagt Yannik Becker, der gemeinsam mit Matthias Warnke das Trainerduo des TSV Fischerhude-Quelkhorn bildet. Am kommenden Spieltag muss der Aufsteiger zum VSK Osterholz-Scharmbeck reisen. Ähnlich wie Fischerhude besitzen die Gastgeber aktuell neun Zähler. Für Becker ist der Ausgang des Aufeinandertreffens ein Stück weit richtungsweisend, da sich danach erkennen ließe, in welche Richtung die Reise für den TSV ginge: „Wir treffen auf ein ähnlich junges Team, das technisch und fußballerisch sehr viel zu bieten hat. Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, das wir gewinnen wollen.“

Anpfiff: So., 15 Uhr in Osterholz-S.