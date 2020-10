Kennet-Eric Heise (links) sicherte Riede mit seinem Tor einen Punkt. (Björn Hake)

Es lief die zweite Minute der Nachspielzeit, als der MTV Riede noch mal eine Ecke zugesprochen bekam. Diese klärten die Spieler des TSV Bassen genau vor die Füße von Kennet-Eric Heise. Der junge Mittelfeldspieler der Segelhorstkicker fasste sich ein Herz und traf mit einem strammen Schuss zum Ausgleich für die Gastgeber. Anschließend stürmten Heises Mitspieler sowie die gesamte Rieder Bank in Richtung des Torschützen und begruben ihn unter sich. Somit endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga mit 1:1 (0:1).

Dass die Partie am Ende überhaupt noch mal spannend wurde, hatten sich die Gäste aus Bassen selbst zuzuschreiben. Die Elf von Uwe Bischoff vergab reihenweise beste Gelegenheiten und verpasste damit die Vorentscheidung. Der Bassener Coach war dementsprechend nach dem Schlusspfiff bedient. „Wenn man so viele Chancen vergibt, muss man sich nicht wundern, dass so ein Schuss zum Schluss reingeht. Von den Chancen her hätte es auch 7:2 für uns ausgehen können. Wir haben gut gespielt, uns aber nicht belohnt und damit leider wichtige Punkte verschenkt“, monierte er.

Dabei gingen die Dohmspatzen früh in Führung. Nach einer Kopfballverlängerung war Jonah Schnakenberg auf rechts durch und passte in die Mitte auf den mitgelaufenen Luca Bischoff, der den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste (8.). Zuvor hatte die Bischoff-Elf allerdings Glück, als Elias Witt ein schönes Anspiel von Marc Lindenberg nicht nutzte und den Ball verlor. Die Segelhorstkicker kamen nach dem Rückstand nicht richtig in die Partie und leisteten sich viele leichte Ballverluste. Doch Bassen nutzte dies nicht aus. Bischoff wartete zunächst zu lange mit dem Abschluss (28.) und schoss wenig später über das Tor (37.).

Schumacher pariert dreimal glänzend

Kurz vor der Halbzeit stand der Torschütze des 1:0 wieder im Mittelpunkt, als er von Riedes Keeper Jannik Schumacher im Strafraum gefoult wurde. Beim anschließenden Elfmeter machte Schumacher seinen Fehler wieder wett, als er den Schuss von Luca-Ramon D’Agostino sowie zwei weitere Nachschüsse klasse hielt (41.). Bischoff wiederum brachte es eine Minute vor dem Pausenpfiff fertig, den Ball nach Vorlage von Thomas Pfeifer aus wenigen Metern freistehend nicht im Kasten unterzubringen. Stattdessen schoss er Schumacher den Ball genau in die Arme (44.).

In der zweiten Halbzeit brachte das Rieder Trainergespann Uwe Gräser/Nils Krüger Marvin Just für den verletzten Arne Westermann. Und die Gastgeber kämpften sich in die Partie. Bei einem Schuss von Elias Witt war der Pfosten im Weg (52.), kurz darauf scheiterte Kelvin-Eric Heise an Bassens Keeper Lukas Schuler (55.). Die Bassener wiederum hatten zweimal die große Möglichkeit zum 2:0. Doch weder Luca Bischoff (58.) noch der später eingewechselte Denis Schymiczek (81.) trafen, nachdem sie alleine auf das Tor der Gastgeber zugelaufen waren.

Dieser Chancenwucher wurde mit dem späten Ausgleich bestraft. Dass seine Mannschaft noch einen Punkt mitnahm, freute Riedes Coach Uwe Gräser sichtlich. „Wir haben in der Woche viel am Teambuilding gearbeitet. Aufgrund des Kampfes haben wir uns den Punkt, wenn auch etwas glücklich, verdient. Die Jungs haben einen tollen Einsatz gezeigt“, verteilte er reichlich Lob. „Wir sind wegen mehrerer Ausfälle mit fast dem letzten Aufgebot angetreten. Aber die Mannschaft ist so gefestigt. Vom Kämpferischen her war es unser bestes Spiel.“