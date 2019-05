Die vergangenen Wochen liefen in der Fußball-Bezirksliga alles andere als optimal für den MTV Riede, denn sowohl die Niederlage gegen Bothel als auch die Punktverluste bei Wörpedorf-Grasberg waren nicht eingeplant. „Wir haben uns wieder selbst in den Abstiegskampf hinein manövriert“, sagt Trainer Thorsten Eppler. Bei fünf Zählern Vorsprung auf die gefährliche Zone gilt es nun, gegen den Mitkonkurrenten SV Lilienthal-Falkenberg eine Niederlage unbedingt zu verhindern (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Lilienthal). „Die Zielsetzung lautet: Wir müssen auf jeden Fall dort etwas mitnehmen, verlieren ist verboten“, weiß Eppler, der ein schwieriges Spiel erwartet: „Nach dem Trainerwechsel haben sie zwei Spiele gewonnen. Ohnehin haben wir Lilienthal von Haus aus stärker eingeschätzt, als es ihr Tabellenplatz zeigt. Aber wenn wir unser Leistungsvermögen abrufen, muss es uns möglich sein, dort zu punkten.“ Bei einer Rieder-Niederlage würde Lilienthal den Rückstand auf das Eppler-Team auf zwei Punkte verkürzen. „Wir müssen das Ruder herumreißen“, fordert Eppler.