Gibt sich trotz drei Niederlagen am Stück vor der Partie gegen Verden kämpferisch: Riedes Coach Stephan Hotzan. (Maass)

Der FC Verden 04 strebt unaufhaltsam dem Titelgewinn entgegen. Seit nunmehr 13 Spielen ist das Team von Coach Sascha Lindhorst ungeschlagen und möchte diese Serie natürlich auch im Derby beim MTV Riede ausbauen. Während viele Gegner dem Meister in spe bereits vorzeitig gratulieren, gelingt es Lindhorst weiterhin, den Fokus seiner Mannschaft immer wieder auf die anstehende Partie zu richten. Nicht umsonst lautet der Slogan auf der Facebook-Seite des Vereins: „Sieben Spiele bis zu unserem großen Ziel.“ Zudem hält Verfolger Hambergen, das fünf Spiele weniger absolviert hat, weiterhin den Anschluss.

Lange Zeit war auch der MTV Riede noch in Schlagdistanz zum Klassenprimus, musste nun aber abreißen lassen – zuletzt gab es drei Niederlagen am Stück, allesamt gegen Kontrahenten aus der unteren Tabellenregion. „Doch insbesondere bei der Niederlage in Worpswede kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen“, stellt MTV Coach Stephan Hotzan klar. Kampflos abschenken werden die Gastgeber den anstehenden Vergleich trotz einiger Personalsorgen keinesfalls. „Es fallen zwar einige Stammspieler aus, aber die, die auf dem Platz stehen, haben mein Vertrauen. Sie haben schließlich alle ihren Anteil an unserer guten Saison. Wir werden heiß sein und wollen Verden ein Bein stellen“, gibt sich Hotzan kämpferisch. Schon im Hinspiel am Verdener Hubertushain gelang es seiner Mannschaft mit dem 1:1, den Favoriten zu ärgern.