Doppeltorschütze Marc Lindenberg. (Björn Hake)

Riede. Direkt nach dem Abpfiff ist Stephan Hotzan am Freitagabend überhaupt nicht zufrieden gewesen. Denn der von ihm trainierte Fußball-Bezirksligist MTV Riede zeigte im Heimspiel gegen die TSG Wörpedorf-Grasberg keine gute Leistung. Nur eine Sache zauberte dem Coach dann doch ein Lächeln ins Gesicht – und zwar das Resultat. Der MTV gewann gegen den Aufsteiger aus dem Landkreis Osterholz mit 3:1 (1:0). Es war der erste Rieder Sieg in dieser Saison. „Und das ist auch die Hauptsache, dass wir endlich gewonnen haben“, sagte Hotzan.

Vor dem Spiel hatte der MTV-Coach noch gesagt, dass es ihm im Grunde egal sei, wie sein Team gegen Wörpedorf gewinnt. „Aber eigentlich hatte ich mir das dann doch ein wenig anders vorgestellt“, meinte er. „Denn das war ein richtiger Grottenkick. Spielerisch war das auf beiden Seiten nur sehr schwer anzuschauen. Es war ziemlich ruppig und es wurde viel diskutiert.“ Seine Elf, so glaubte Hotzan, habe sich vor der wichtigen Partie vielleicht zu sehr selbst unter Druck gesetzt.

In Führung ging sie aber dennoch: Marc Lindenberg schoss in der letzten Minute der ersten Halbzeit das 1:0 für den MTV. Der Treffer half den Gastgebern aber nicht, fortan besseren Fußball zu spielen. Die Sorge, erneut nicht zu gewinnen, sei bei seinen Spielern zu spüren gewesen. Diese wurde dann noch größer, als Marc Fricke in der 80. Minute einen Elfmeter für die Gäste verwandelte – 1:1.

Doch die Hotzan-Elf fand noch einmal die passende Antwort: Marc Lindenberg schoss Riede mit seinem zweiten Tor wieder in Führung (89.) und Luca Johanningmeier markierte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Endstand. Hotzan: „Ich hoffe, dass wir durch den Sieg in den Fluss kommen.“