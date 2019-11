Der MTV Riede um Hark Fastenau (links) hat sich gegen Dennis Wiedekamp & Co. einen Punkt erkämpft. (Björn Hake)

In der 21. Minute ist genau das passiert, was der Fußball-Bezirksligist MTV Riede in seiner aktuellen Situation am allerwenigsten gebrauchen kann. Mit Torben Maass musste nämlich ein Innenverteidiger wegen einer Zerrung raus – und Ausfälle haben die Rieder zurzeit eigentlich genug. „Da kriegst du die Krise. Dazu kannst du auch nichts mehr sagen. Ich hoffe, er fehlt nicht langfristig“, haderte MTV-Riede Marc Wurthmann. Im Gegensatz zu anderen Ausfällen, wie den der beiden Stürmer Lennart Schröder und Marvin Just, ließ sich die Verletzung von Maass im Heimspiel gegen den TV Oyten aber kompensieren. Der wieder genesene Hendrik Meyer übernahm Maass' Part neben Hark Fastenau und erledigte seinen Job ohne Fehl und Tadel. Weil sowohl Riede als auch Oyten insgesamt kaum Torgefahr ausstrahlten, trennten sich beide Teams mit einem torlosen Unentschieden.

Für die Zuschauer waren es 90 Minuten, die nur schwer zu ertragen waren. „Da denkst du, die laufen heute das erste Mal auf“, brachte es ein Anhänger gegen Ende der Partie auf den Punkt. Es half nur Galgenhumor, um sich diese Begegnung schönzureden. Spielerisch lief bei beiden Teams einfach gar nichts zusammen – ein Fehlpass jagte den nächsten. Letztlich muss von einem katastrophalen Niveau im Spiel mit dem Ball gesprochen werden. Und es war zweifelsohne nie der Fall, dass ein Tor in der Luft lag, so wie aus dem Publikum scherzhaft gerufen wurde. Wer also dachte, der TVO sei nach drei Siegen in Serie weiter als zu Saisonstart, musste sich am Sonntag eines Besseren belehren lassen. „Wir waren auch lange angeschlagen und sind noch lange nicht über den Berg“, erklärte Oytens Trainer Axel Sammrey.

Riede hadert mit Pfostentreffer

Trotz des enttäuschenden Fußballs zeigte er sich jedoch nicht unzufrieden. Demnach hatte er Verständnis für die geringe fußballerische Klasse, so sei auf dem Platz in Riede nicht mehr drin gewesen. „Lauf hier mal von Sechzehner zu Sechzehner: Dann bist du fertig. Klar, es war ganz bestimmt nicht unser bestes Spiel, aber hier war Fußballspielen nicht einfach.“ Zugleich konnte er im Endeffekt auch mit dem Ergebnis leben. Entscheidend dafür war eine Szene kurz vor Abpfiff. Denn der MTV hätte in der Schlussminute beinahe noch zum 1:0 getroffen. Die Großchance von Janek Wohlers landete jedoch am Pfosten – Glück für Oyten. „Eins ist doch klar: Wenn du auf Platz drei stehst, dann geht er rein. So geht er nur an den Pfosten“, meinte Wurthmann, der völlig zurecht ein Lob an seine Mannschaft richtete.

Die Rieder spielten nämlich genau das, was angesichts der vielen Ausfälle aktuell drin ist. Kämpferisch konnte sich der MTV nichts vorwerfen lassen. „Wir haben geliefert“, sagte er und führte aus: „Es war ein tiefer Platz und wir haben keine breite Brust. Da kannst du keinen schicken Fußball erwarten.“ Ein Sieg lag eben schon wegen der Wohlers-Torchance im Bereich des Möglichen. Gefährlich war der MTV vereinzelt aber auch mal in Halbzeit eins. Luca-Philipp Johanningmeier, der neben Constantin Borchers in der Spitze auflief, verpasste jedoch einen besseren Abschluss. In der 13. Minute schoss er den Ball aus guter Position im Strafraum nur harmlos in die Arme von Oytens Torwart Christian Rathjen. Kurz vor der Halbzeitpause entschärfte Rathjen dann einen starken Freistoß von Kai Schumacher. Wäre es schlecht gelaufen, dann hätte Riede aber auch verlieren können. Der TVO wachte gegen Ende etwas auf und zeigte in den letzten zehn Minuten der Partie ein paar ansehnliche Spielzüge. Neben zahlreichen Abschlüssen des eingewechselten Murat Avanas scheiterte Dorian Mothes aus wenigen Metern an MTV-Torwart Marcel Bremer (85.). Nur eine Minute später köpfte Anton Strodthoff am Tor vorbei. „Wir haben eher einen Punkt gewonnen als verloren“, bilanzierte Marc Wurthmann.