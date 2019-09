Im Bezirkspokal kauften die Rieder (blaue Trikots) Bastian Reiners (links) und dem TSV Etelsen eine Halbzeit lang den Schneid ab, im Punktspiel soll dies über die gesamte Spielzeit gelingen. (Björn Hake)

Zu einem Flutlichtspiel am Freitagabend (Anpfiff: 19.30 Uhr) erwartet der MTV Riede den TSV Etelsen. Aus Sicht von MTV-Trainer Marc Wurthmann ist die Rollenverteilung im Fußball-Bezirksliga-Duell klar: „Natürlich ist Etelsen Favorit. Aber wir werden sie keinesfalls kampflos durchwinken. Auch wir können Fußball spielen und wollen das auch zeigen.“ Beide Teams begegneten sich schon im Bezirkspokal. Doch der 0:3-Niederlage seines Teams misst Wurthmann wenig Bedeutung bei: „Auch in dem Spiel hatten wir unsere Chancen. Aber das war in der Vorbereitung. Das Punktspiel hat einen anderen Charakter.“

Sein Gegenüber Nils Gördel erwartet kein leichtes Spiel: „In Riede unter Flutlicht ist es nie einfach. Helfen würde ein frühes Tor, das verschafft uns sicherlich zusätzliche Räume. Ansonsten erwarte ich, dass wir dominant auftreten, konzentriert spielen und uns wenig Fehler im Spielaufbau erlauben.“ Fehlen werden ihm der verhinderte Rene Hinrichs sowie Justin Gericke (Muskelfaserriss).