Erdal Yüksel setzte den Schlusspunkt einer torreichen Begegnung. Er markierte bei Badens 7:3-Sieg in Thedinghausen den siebten Treffer für den neuen Spitzenreiter. (Björn Hake)

Landkreis Verden. In der 1. Fußball-Kreisklasse musste der MTV Riede II am vierten Spieltag seine Tabellenführung abgeben. Die Elf des Trainer-Trios Thomas Ripke, Tobias Finke und Stefan Speer bezog ihre erste Saisonniederlage. Sie verlor beim TSV Brunsbrock II. Neuer Spitzenreiter ist der SV Baden, der in Thedinghausen gewann. Noch ohne Gegentor und Punktverlust ist der TSV Lohberg, der nach seinem Erfolg gegen Wahnebergen auf Rang vier der Tabelle kletterte.

TSV Brunsbrock II – MTV Riede II 2:0 (2:0): Die Rolle des Favoriten nahm der MTV zunächst an. Die Gäste versuchten die Roten Teufel aus ihrer Deckung zu locken, um frühzeitig einen Treffer zu markieren. Dies gelang jedoch nicht, zumal die Innenverteidigung der Gastgeber mit Niklas Kuhnt und Mike Benjamin Dobrinski sehr sicher stand. Zischte dann doch mal ein Ball durch eine Lücke in der Abwehr von Coach Detlef Krikcziokat, war Keeper Stefan Hoppe zur Stelle. Mit zunehmender Spielzeit wagten die Platzherren dann mehr und fanden zu einem guten Offensivspiel. Die erste echte Torgelegenheit besaß dabei Paul Moje, der die Chance zum Führungstor in der 23. Minute auch gleich nutzte. Wegbereiter des Treffers waren Suleyman Kone mit einem Steilpass auf Robert Decani, der den Ball auf Moje direkt weiter spielte. Mit dem Führungstor im Rücken stabilisierte sich das gesamte Spiel der Roten Teufel, die nun den Spitzenreiter im Griff hatten. Kurz vor der Pause wurde das gefällige Spiel der Gastgeber mit dem Tor zum 2:0 belohnt. Hans-Henning Willenbrock bediente Kone mit einem Querpass, der diesen für einen unhaltbaren Schuss nutzte (44.).

Nach der Pause wollten die Roten Teufel weiter nach vorne spielen. Doch kurz nach der Halbzeit erhielten sie einen Schock: Mittelfeldspieler Pascal Lamberty verletzte sich bei einem Zweikampf so schwer am Knöchel, dass er ein Krankenhaus aufsuchen musste. „Wenn Pascal Glück hat, ist es eine Bänderdehnung. Es kann aber auch ein Knöchelbruch sein. Auf jeden Fall hatte es mächtig geknackt“, sagte Krikcziokat. Die Brunsbrocker Mittelfeldspieler Willenbrock und Jannik Strickland bekamen das Spiel nach kurzer Zeit aber wieder unter Kontrolle und leiteten weitere gefährliche Vorstöße für ihr Team ein. Ein dritter Treffer wollte aber nicht gelingen, obwohl Kone und Paul Zehl frei vor Gästekeeper Jannik Schumacher auftauchten. Beide Angreifer scheiterten jedoch am jungen Torhüter des MTV. Und weil Robert Decani und Moje ihre Chancen leichtfertig vergaben, wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend. „Riede beherrschte die letzte Viertelstunde. Zum Glück hielt unsere Abwehr dem Druck aber stand und wir brachten unseren knappen Vorsprung über die Zeit“, freute sich Krikcziokat über den zweiten Saisonsieg.

TSV Lohberg – SV Wahnebergen 1:0 (0:0): Sascha Geneé markierte den entscheidenden Treffer in der 22. Minute, als er einen guten Angriff mit einem Alleingang und einem Lupfer über den herauseilenden SVW-Keeper Christopher Senff abschloss. „Unser Ziel ist es, oben dabei zu sein. Wir wollen mindestens unter die ersten fünf. Wenn es mehr sein sollte, dann ist es umso schöner für unser Team und unseren Verein“, hat Hendrik Dreyer nicht unbedingt den direkten Wiederaufstieg im Visier. Gegen Wahnebergen war sein Team allerdings besser, als es das knappe Ergebnis aussagt. „Wir hatten vor der Halbzeit deutlich mehr vom Spiel als unser Gegner. Zudem besaßen wir fast ein halbes Dutzend bester Chancen, die teilweise kläglich vergeben wurden.“ Nach dem Seitenwechsel verlor das Spiel deutlich an Qualität. Die Lohberger erlaubten sich nun zahlreiche Fehlpässe und kamen nicht mehr so häufig vor den Kasten von Senff, der erst in der Schlussphase sein Können unter Beweis stellen musste, als Cedric Rosebrock-Heemsoth und Alexander Stockmann ihn prüften.

TSV Thedinghausen II – SV Baden 3:7 (2:2): Gut eine Stunde lang war Thedinghausen ein ebenbürtiger Gegner für den neuen Spitzenreiter. Als dann Jan-Hendrik Syeren in der 65. Minute für den SVB den Treffer zum 4:3 erzielte und TSV-Coach Jan Kampe in der Schlussphase alles oder nichts spielen ließ, brachen alle Dämme an der Eyter. Die Badener kamen zu ihrem zweiten Kantersieg, den in der Schlussphase Diyar Undav (82.) sowie Marvin Louis (88.) und Erdal Yüksel (90.) sicherten. Louis war der auffälligste Badener. Dem Angreifer von Trainer Tim Schwentke gelangen vier Treffer (8./22./56./88.). Abgeklärt vor dem Tor war auch Hamed Kone, der zweimal für Thedinghausen traf (18./58.). Thedinghausens Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 hatte Dennis Jäschke (9.) markiert.