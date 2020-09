Lennart Schröder (rechts) und der MTV Riede behielten über den TSV Thedinghausen um Jan-Niklas Schalati die Oberhand. (Björn Hake)

Als Schiedsrichter Matthias Brand das Samtgemeinde-Derby zwischen dem TSV Thedinghausen und dem MTV Riede nach 94 Minuten abpfeift, brandet Jubel auf. „Derbysieger, Derbysieger“-Rufe erklingen vom Platz. Feiern tun aber nur die Fußballer des MTV Riede. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewannen die Segelhorstkicker beim TSV Thedinghausen zum Auftakt der neuen Bezirksliga-Saison, in der beide Mannschaften in Staffel 1 an den Start gehen, verdient mit 3:0 (0:0).

Dass die Rieder das erste Pflichtspiel-Derby nach langer Zeit für sich entschieden haben, freute auch ihren Coach Uwe Gräser. „Hätte uns das einer vor dem Spiel gesagt, dass wir 3:0 gewinnen, hätten wir das sofort unterschrieben. Aufgrund der Chancen und der spielerischen Elemente in der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung“, brachte es Gräser auf den Punkt. In der ersten Halbzeit war davon noch nichts zu sehen. In einem zähen Spiel war beiden Mannschaften der Respekt vor dem jeweiligen Gegner anzumerken. Die erste gute Chance hatten die Gastgeber. Nach einem Freistoß von Jan-Dirk Ölfke schoss David Niebuhr rechts am Tor vorbei (5.). Zwei Minuten später lag der Ball das erste Mal im Thedinghäuser Tor, doch die Partie war bereits vorher unterbrochen.

Die Segelhorstkicker waren die etwas aktivere Mannschaft und kamen durch Marc Lindenberg zur nächsten Chance. Der Kapitän zielte jedoch knapp links am Tor bei (24.). Ein Freistoß von Fritz Schaarschmidt landete sechs Minuten später auf dem Kasten. Die Gräser-Elf zeigte sich nun druckvoller und wollte die Führung vor der Pause erzwingen. Lennart Schröder, einer der Aktivposten auf Rieder Seite, setzte sich auf links durch und drang in den Strafraum ein. Doch seine Hereingabe fing Torhüter Claas Moeller mühelos ab (40.).

Zwei Standardtore

In Halbzeit zwei erarbeiteten sich die Segelhorstkicker ein Übergewicht und zogen viele Standardsituationen. Was hierbei besonders auffällig war: Die Rieder kamen fortan meist frei zum Abschluss. In der 51. Minute führte das bereits beinahe zu einem Tor. Beim Freistoß von Schaarschmidt musste Moeller sein ganzes Können zeigen und lenkte den Ball über das Tor. Im Anschluss an die ausgeführte Ecke gab es ein Gewusel im Strafraum, an dessen Ende der Ball auf der Torlinie geklärt wurde (51.).

Drei Minuten später war es dann aber so weit. Nach einem erneuten Freistoß stand Torben Meyer links im Strafraum blank, leitete das Spielgerät in die Mitte, wo Hendrik Meyer nur noch einköpfen musste – 1:0 für die Gäste. Thedinghausen stellte das Fußballspielen komplett ein und überließ Riede das Feld. Die Gräser-Elf belohnte sich mit dem 2:0, das abermals nach einer Standardsituation fiel. Diesmal war es Lennart Schröder, der nach einer Ecke von Elias Witt unbedrängt einschob (63.).

Die Gastgeber versuchten sich zu berappeln, um den Anschlusstreffer zu erzielen und das Spiel somit wieder spannend zu machen. Das gelang Dennis Buttkus beinahe in der 74. Minute. Der Routinier brach in den Strafraum ein, stoppte kurz und visierte die rechte untere Ecke an. Doch der Routinier zielte zu genau und traf nur den rechten Pfosten. Es sollte die letzte Chance der Partie für Thedinghausen sein. Die Rieder kontrollierten das Geschehen und hielten ihren Gegner weg vom Tor. In der Nachspielzeit setzte der eingewechselte Marvin Just den Schlusspunkt, als er einen Pass von Schröder nur noch im leeren Kasten unterbringen musste (90.+2). In der vierten Minute der Nachspielzeit sah Thedinghausens Buttkus zu allem Überfluss noch Gelb-Rot wegen Meckerns.

Trotz der deutlichen Niederlage wollte TSV-Coach Lars Gudegast nicht den Stab über sein Team brechen. „In der ersten Halbzeit waren wir gleichwertig, in der zweiten Hälfte war Riede einen Tick erfahrener. Dennoch bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden“, sagte Gudegast, auch wenn er bemängelte, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel Fußball gespielt hat. „Wenn du eine erfahrene Bezirksliga-Truppe nicht weiter unter Druck setzt, dann geht das in die andere Richtung. Das wird einen Lerneffekt geben.“