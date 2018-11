Erzielte den späten Ausgleich: Riedes Marc Lindenberg. (Björn Hake)

Riede. Fußball kann ein so schöner Sport sein. Rassige Zweikämpfe, schnelle Kombinationen, tolle Tore. Doch Fußball kann auch anders sein. So wie jetzt beim Bezirksliga-Duell zwischen dem MTV Riede und dem ATSV Scharmbeckstotel. „Das war zäh wie Kaugummi“, beschrieb Riedes Coach Nils Krüger. Letztendlich konnte er aber zufrieden sein, denn das Spiel war zwar kein schönes, doch die drei Punkte blieben am Segelhorst. Mit 2:1 (0:1) siegte der MTV.

„Das war von beiden Mannschaften kein gutes Spiel. Doch wir waren die reifere Mannschaft und haben es am Ende erzwungen“, betonte Nils Krüger. Am Ende ist das Stichwort für die entscheidenden Szenen. Denn der MTV lief lange Zeit dem Rückstand aus der ersten Hälfte hinterher. Scharmbeckstotels Nelson Mawi hatten die Rieder bei einer Ecke in der 31. Minute sträflich allein im Fünfer gelassen. „Da fühlt sich keiner für zuständig, unglaublich wie blank der war“, monierte Krüger.

Doch seine Mannen bügelten den Lapsus wieder aus, wenn auch spät. In Minute 83 war es Marc Lindenberg, der erstmals eine der vielen Rieder Chancen verwerten konnte – Ecke, Kopfball, Tor. Damit hatten sich die nun offensiver agierenden Rieder belohnt. Und das sollte ihnen gar noch mit drei Punkten gelingen. In der 89. Spielminute schüttelte Kai Schumacher vehement seinen Gegenspieler ab – Scharmbeckstotel protestierte vergeblich – und schob zum Rieder Siegtreffer ein. „Das war nicht unverdient“, meinte Krüger.

Unter dem Interimscoach ist der MTV damit weiter ungeschlagen und verbuchte den vierten Sieg in Folge. In der Tabelle hatte das zur Auswirkung, dass Riede nun fünf Punkte Abstand auf die Abstiegsränge aufweist.